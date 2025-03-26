Bornova Belediyesi 159 Sokak'ta Geçici Asfalt Serimi Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova Belediyesi 159 Sokak'ta Geçici Asfalt Serimi Yaptı

Bornova Belediyesi, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 159 Sokak'ta bayram öncesi geçici asfalt serimi gerçekleştirdi. Başkan Ömer Eşki, kalıcı düzenlemeler için ihale sürecinin başlatıldığını belirtti ve geçici asfalt ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önlem aldıklarını ifade etti.

26.03.2025 13:10  Güncelleme: 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, 159 Sokak'ta tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından kalıcı düzenlemeler için ihale sürecini başlatırken, vatandaşların bayram öncesi mağduriyet yaşamaması adına geçici asfalt serimi gerçekleştirdi. Sokaktaki tozun önlenmesi için geçici bir önlem aldıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 159 Sokak'ın Bornova'nın en güzel alanlarından biri haline getirileceğini söyledi.

Bornova Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü yol yapım ve asfalt serim çalışmalarına devam ediyor. Küçükpark ile Büyükpark arasında kalan ve Yavuz Selim Ortaokulu önünden Süvari Caddesi'ne uzanan 159 Sokak'taki altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından geçici asfalt serimi gerçekleştirildi.

İlgili birim sorumluları ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 159 Sokak'ta uzun süredir devam eden altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kalıcı düzenlemeler için ihale sürecinin başlatıldığını belirtti. Ancak yasal prosedürlerin tamamlanmasının zaman alacağını vurgulayan Eşki, vatandaşların mağdur olmaması için geçici bir asfalt serileceğini ifade etti.

"Bayram öncesi tozdan kurtaracağız"

Vatandaşlara seslenen Başkan Eşki, "Burada önce İZSU'nun, sonra diğer altyapı şirketlerinin çalışmaları vardı. Gerekli tüm altyapı kurumlarından izinlerimizi aldık ve ihaleye çıkıyoruz. Ancak ihalenin eski kanunlara göre bekleme süresi ve diğer işlemlerle birlikte yer tesliminin tamamlanması bir ila bir buçuk ay sürecek. Bu süreçte vatandaşlarımızın toz ve toprak nedeniyle mağduriyet yaşamaması için geçici bir asfalt atıyoruz. Bayram öncesinde 159 Sokak'taki tozu, toprağı önleyecek şekilde bir düzenleme yapıyoruz" dedi.

" İzmir'in en güzel sokaklarından biri olacak"

Geçici asfalt seriminin ardından 159 Sokak için özel bir proje hazırladıklarını belirten Başkan Eşki, kalıcı düzenlemelerle birlikte sokağın Bornova'nın en estetik ve kullanışlı alanlarından biri haline geleceğini söyledi. Eşki, "Akabinde buraya özel bir proje çizdirdik. Bornova'nın, İzmir'in en güzel sokaklarından birini burada hayata geçireceğiz" diyerek bölgeye kazandırılacak yeni düzenlemelerin müjdesini verdi.

Vatandaşlardan teşekkür

159 Sokak'ta yapılan geçici asfalt çalışması, çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Uzun süredir toz ve çamur nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirten bölge sakinleri, Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ömer Eşki, Bornova, Güncel, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi 159 Sokak'ta Geçici Asfalt Serimi Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
Özgür Özel’den Erdoğan’ın “Turpun büyüğü“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Erdoğan'ın "Turpun büyüğü" sözlerine yanıt
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı

17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
16:25 Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
15:29 Özgür Özel’den Erdoğan’ın “Turpun büyüğü“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Erdoğan'ın "Turpun büyüğü" sözlerine yanıt
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
07:16 İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
01:36 Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
01:32 16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
00:56 Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
23:55 İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 18:37:32. #7.13#
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi 159 Sokak'ta Geçici Asfalt Serimi Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement