Bornova Belediyesi Asfaltlama Çalışmalarına Başlıyor

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı asfalt serim çalışmaları kapsamında Pınar Caddesi'ni yenileme ve Gürpınar Mahallesi'ndeki toprak yolları asfaltlama projesine başlıyor. Çalışma yapılacak bölgeleri inceleyen Başkan Ömer Eşki, "Amacımız, Bornova'daki tüm vatandaşlarımıza daha kaliteli ve sağlıklı ulaşım olanakları sağlamak" dedi.

Pınarbaşı'nın merkezinden Kemalpaşa Caddesi'ne uzanan Pınar Caddesi'nde incelemelerde bulunan Başkan Eşki,caddenin Bornova'nın en işlek yollarından biri olduğunu belirterek, " İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gerekli izinleri alarak, yaklaşık 10 gün sonra Pınar Caddesi'ni baştan sona asfaltlayacağız. Pınarbaşılı vatandaşlarımıza modern ve güvenli bir ulaşım imkanı sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Gürpınar Mahallesi'ndeki toprak yollar da asfaltlanıyor

Eşki, asfaltlama çalışmalarının sadece Pınar Caddesi ile sınırlı kalmayacağını vurgulayarak, "Gürpınar Mahallesi'nde, 7.100'lü sokaklar olarak bilinen tamamen toprak yollarda da asfaltlama çalışmalarına başlayacağız. Amacımız, Bornova'daki tüm vatandaşlarımıza daha kaliteli ve sağlıklı ulaşım olanakları sağlamak" ifadelerini kullandı.