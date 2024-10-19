Bornova Belediyesi Asfaltlama Çalışmalarına Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova Belediyesi Asfaltlama Çalışmalarına Başlıyor

Geniş Video İzle

Bornova Belediyesi, Pınar Caddesi ve Gürpınar Mahallesi'ndeki toprak yolların asfaltlanması için çalışma başlatıyor. Başkan Ömer Eşki, amaçlarının vatandaşlara daha kaliteli ve sağlıklı ulaşım sağlamak olduğunu belirtti.

19.10.2024 10:02  Güncelleme: 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı asfalt serim çalışmaları kapsamında Pınar Caddesi'ni yenileme ve Gürpınar Mahallesi'ndeki toprak yolları asfaltlama projesine başlıyor. Çalışma yapılacak bölgeleri inceleyen Başkan Ömer Eşki, "Amacımız, Bornova'daki tüm vatandaşlarımıza daha kaliteli ve sağlıklı ulaşım olanakları sağlamak" dedi.

Pınarbaşı'nın merkezinden Kemalpaşa Caddesi'ne uzanan Pınar Caddesi'nde incelemelerde bulunan Başkan Eşki,caddenin Bornova'nın en işlek yollarından biri olduğunu belirterek, " İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gerekli izinleri alarak, yaklaşık 10 gün sonra Pınar Caddesi'ni baştan sona asfaltlayacağız. Pınarbaşılı vatandaşlarımıza modern ve güvenli bir ulaşım imkanı sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Gürpınar Mahallesi'ndeki toprak yollar da asfaltlanıyor

Eşki, asfaltlama çalışmalarının sadece Pınar Caddesi ile sınırlı kalmayacağını vurgulayarak, "Gürpınar Mahallesi'nde, 7.100'lü sokaklar olarak bilinen tamamen toprak yollarda da asfaltlama çalışmalarına başlayacağız. Amacımız, Bornova'daki tüm vatandaşlarımıza daha kaliteli ve sağlıklı ulaşım olanakları sağlamak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ömer Eşki, Bornova, Güncel, Ulaşım, Emlak, Yaşam, Pınar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Asfaltlama Çalışmalarına Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
08:49 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber
01:16 Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
11:30 Transferde sessiz kalan Acun, Rihanna’yı getiriyor Transferde sessiz kalan Acun, Rihanna'yı getiriyor
11:06 ’Yenidoğan Çetesi’nin tape kayıtları kan dondurdu: Çocuğu bugün yaşat, alem yaparız o parayla 'Yenidoğan Çetesi'nin tape kayıtları kan dondurdu: Çocuğu bugün yaşat, alem yaparız o parayla
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 10:04:14. #1.11#
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi Asfaltlama Çalışmalarına Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.