Bornova Belediyesi Kent Market Şubeleri Sayısını Artırıyor

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi'nin, ihtiyaç sahibi Bornovalılar'a destek olmak amacıyla geçen ay ilkini hizmete açtığı Kent Market sayısı kısa sürede dörde çıkarken, iki yeni Kent Market'in açılış töreni için de gün sayılıyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Merkez, Doğanlar, Altındağ ve Işıkkent şubelerinin ardından Yeşilçam ve Çamdibi şubeleriyle Kent Market şubelerinin sayısının ilk aşamada altıya çıkacağını söyledi.

Bornova Belediyesi ilk Kent Market şubesini Doğanlar'da bulunan Prof. Dr. Aysel Bayraktar Kültür Merkezi içinde hizmete açtı. İlk şubenin açılışının hemen ardından Bornova Merkez, Altındağ ve Işıkkent şubelerindeki hazırlıklar da kısa sürede tamamlanarak ihtiyaç sahibi Bornovalıların yararlanması sağlandı. Kent Market projesini hayata geçirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadığını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "İlçemizde hiç kimse yatağına aç girmeyecek" diyerek çıktıkları yolda, kısa sürede 6 şubeye ulaştırdıkları kent marketlerin sayısını, Naldöken, Pınarbaşı, Karacaoğlan şubelerinin eklenmesiyle 9'a çıkaracaklarını söyledi.

İhtiyaç sahiplerine özel hizmet

Kent Marketler'de ihtiyaç sahibi Bornovalılar gelir durumlarına göre kartlarına yüklenen kredilerle gıda, giyim, kırtasiye, temizlik ve yakacak gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Hayırseverlerin de katkıda bulunabileceği marketlerin raflarında yaklaşık 200 çeşit ürün bulunuyor.

Hedef 25 bin kişiye ulaşmak

Başvuruların ve sosyal incelemelerin devam ettiği Kent Market şubelerinde 2024 yılı sonunda 3 bin hane üzerinden yaklaşık 15 bin kişiye, 2025 yılı sonunda ise 5 bin hane üzerinden yaklaşık 25 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Kimler yararlanacak?

Kent Market'ten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri başvurularını Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapacak. Sosyal inceleme görevlileri, başvuruları ve gelir durumlarını gösteren belgeleri inceleyip ev ziyaretleri gerçekleştirerek destek sağlanacak kişileri belirleyecek.

Sistem nasıl çalışıyor?

Destekten faydalanan ailelerin kartlarına iki ayda bir, ihtiyaç ve gelir durumuna göre 100-110-120 kredi yükleniyor. Ayrıca Ramazan ve kurban bayramı öncesinde ekstra kredi yüklemesi yapılıyor. Kart sahipleri, kartlarına yüklenen bakiye ile arzu ettikleri ürünleri alabiliyor. Eğer ihtiyaç sahibi kişiler yaşlı ya da yatağa bağlı hastaysa, markete gitmelerine gerek kalmadan isteklerine göre hazırlanacak paketler evlerine teslim ediliyor. Kredisi yüklenen Bornovalılar, istediği ürünü istediği marketten istediği kadar alabiliyor.

Başkana teşekkür

Kent Market şubelerinden alışveriş yapan Bornovalılar, oturdukları mahallelere kadar gelen hizmet sayesinde evlerinin pek çok ihtiyacını karşılayabildiklerini belirterek, tıpkı diğer marketlerde olduğu gibi aradıkları ürünleri raflarda bulabildiklerini söyledi. Bornovalılar, "Geçmişte yardım kolisi geliyordu, bu sistem çok daha iyi oldu" dedi.

Efsane isimler Kent Market'lerde yaşayacak

9 adet Kent Market şubesine, kooperatif benzeri çalışmalara imza atan eski belediye başkanlarının adı verilecek. Bornova Belediye Meclisi'nde oybirliğiyle alınan kararla sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla bilinen eski belediye başkanlarının isimleri kent marketlere verilecek. Buna göre Bornova Merkez'e Celal Altınay, Serintepe'ye Aydın Erten, Doğanlar'a Vedat Dalokay, Işıkkent'e Ahmet Piriştina ismi verildi. Yeşilçam'a Zafer Keskiner, Çamdibi Şubesi'ne de Enver Salih Dinçer ismi verilecek.