Bornova Belediye Başkanı Belediye Başkanı Ömer Eşki Gözaltına Alındı - Son Dakika
Bornova Belediye Başkanı Belediye Başkanı Ömer Eşki Gözaltına Alındı

09.04.2026 10:38  Güncelleme: 11:24
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bornova Belediyesi'nde 'bankamatik memuru' olarak görev yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Belediye Başkanı Ömer Eşki de bulunuyor.

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bornova Belediyesi'nde yürütülen "bankamatik memuru" soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de yer aldığı 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında şüpheli A.A.'nın, 22 Eylül 2025 tarihinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak SGK kaydının bulunduğu ancak fiilen görev yapmadığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, hazırlanan SGK Uzmanlık Raporu doğrultusunda olayda, Ömer Eşki ile Bornova Belediyesi'nde çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak görünen A.A, Bornova Belediyesi Personel A.Ş Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü V. İ.A.'nın sorumluluklarının bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla gözaltı işlemi uygulandığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Belediye Başkanı Ömer Eşki Gözaltına Alındı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bornova Belediye Başkanı Belediye Başkanı Ömer Eşki Gözaltına Alındı - Son Dakika
Advertisement
