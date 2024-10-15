Bornova Belediyesi'nden Kapsamlı Asfalt Seferberliği

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, ilçe genelinde yol sorunlarını çözmek için kapsamlı bir asfalt seferberliği başlattı. Aynı anda üç farklı mahallede eşzamanlı olarak yol yapım çalışmalarını sürdüren Bornova Belediyesi, bu sayede ilçe halkının ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ile birlikte sahaya çıkarak, çalışmaları yerinde inceleyedi ve detaylı bilgi verdi.

Bornova'nın tamamında yol sorunlarını çözmek için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "CHP Bornova İlçe Başkanımız Sayın Ertürk Çapın ve Büyükşehir ile Bornova Belediyesi meclis üyelerimiz ile birlikte sahadayız. Bugün, Bornova'da bir ilki gerçekleştiriyoruz; aynı gün içerisinde üç ayrı mahallede asfalt serimi yapıyoruz. Bu, vatandaşlarımızın yol sorunlarını bir an önce çözmek için gösterdiğimiz çabanın en somut örneğidir" dedi.

"Her mahalleye ve köye eşit hizmet"

Üç noktada devam eden çalışmaların detayları hakkında bilgi veren Başkan Eşki, "Mevlana Mahallesi'nde Kent Lokantamızı kuracağımız bölgede yoğun çalışmalarımız var. 1707 ve 1709 sokakların kapalı olan yollarını açarak birbirine bağladık. Kızılay Mahallesi'nde yaklaşık on gün önce başlayan yol çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Ayrıca, Sarnıç Köyü'nde muhtarımızın taleplerini dikkate alarak Akyar Sokak'ta asfalt serimi gerçekleştirdik. Köylerimizi de unutmadık; Bornova'ya bağlı 12 köyümüzde ihtiyaç duyulan asfalt çalışmalarını tamamlayacağız. Amacımız, Bornova'nın her mahallesini modern ve ulaşılabilir hale getirmek" diye konuştu.

"Sorunlarını kısa sürede çözeceğiz"

Başkan Eşki, çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Kent Lokantamızı açmaya hazır hale getireceğiz ve vatandaşlarımız burada da kaliteli hizmet alabilecek. Bornova'nın tüm sokaklarını asfaltlayarak mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın kolayca ulaşımını sağlamayı hedefliyoruz. Bu asfalt seferberliği ile tüm sokaklarımızı yenileyip, Bornova'yı daha yaşanabilir bir hale getireceğiz" dedi.