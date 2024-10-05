Bornova Belediyesi'nden Kızılay Mahallesi'ne Asfalt Yatırımı - Son Dakika
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Bornova Belediyesi'nden Kızılay Mahallesi'ne Asfalt Yatırımı

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Bornova Belediyesi, Kızılay Mahallesi'nde 13 sokağın asfaltlanması için çalışmalara başladı. Başkan Ömer Eşki, vatandaşların ihtiyaçlarını dinleyerek mahalledeki yol sorunlarını çözmeyi hedefliyor.

05.10.2024 09:38  Güncelleme: 09:43
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yürüttüğü asfalt serim çalışmalarına Kızılay Mahallesi'nde devam ediyor. Ekim ayı sonuna kadar 13 sokağın asfaltlanması hedeflenirken, Fen İşleri ekiplerinin çalışmaları hızla başladı. Başkan Ömer Eşki, "Bornova'da yol sorunlarını çözüyoruz" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, mahalle sakinlerinin en çok talep ettiği konulardan biri olan yol sorunlarının çözümü için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı. Kızılay Mahallesi Muhtarı Besra Girgör ile birlikte sokak sokak gezerek incelemelerde bulunan Başkan Eşki, vatandaşların sorunlarını dinledi, ihtiyaçları yerinde tespit etti.

"Kızılay, Bornova'nın kalbinde ve özel bir yere sahip"

Başkan Eşki, Kızılay Mahallesi'nin Bornova'nın en eski ve merkezi mahallelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, bölgedeki altyapı ve yol çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti. Eşki, "Kızılay, Bornova'nın tarihi ve kültürel dokusunu barındıran özel bir mahalle. Burada yürüttüğümüz çalışmalar, sadece yolları asfaltlamakla sınırlı değil, aynı zamanda Bornovalıların hayatını kolaylaştıracak altyapı ve üstyapı projeleri de hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızın taleplerini dinliyor ve onlara hak ettikleri hizmeti en iyi şekilde sunmak için çalışıyoruz. Mahalle sakinlerimizin beklentilerini karşılayacak her türlü yatırım için hazırız" diye konuştu.

Ekim sonuna kadar 12 sokak asfaltlanacak

Ekim ayı sonuna kadar toplam 13 sokakta toplam 6 bin 600 metre asfalt serimi yapılacak. Yama ve onarım çalışmalarıyla birlikte Kızılay Mahallesi'nin tamamında yollar yenilenerek mahalle sakinlerinin ulaşım konforu artırılacak.

Bornova Belediyesi\'nden Kızılay Mahallesi\'ne Asfalt Yatırımı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi'nden Kızılay Mahallesi'ne Asfalt Yatırımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bornova Belediyesi'nden Kızılay Mahallesi'ne Asfalt Yatırımı - Son Dakika
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