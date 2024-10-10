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Bornova Belediyesi'nden Öğrencilere Yeni Yurt

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Bornova Belediyesi, Tarihi Çarşı'da 100. Yıl Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu açarak öğrencilere barınma desteği sağlamaya başladı. Başkan Ömer Eşki, öğrencilere yönelik desteklerinin devam edeceğini belirtti.

10.10.2024 11:02  Güncelleme: 12:09
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, Tarihi Çarşı'da 100. Yıl Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun kapılarını açtı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, öğrencilerin ve ailelerinin barınma sorunlarına çözüm sunmayı amaçlayan bu yurdu ziyaret ederek öğrenci ve aileleriyle sohbet etti. Gençlere destek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Eşki, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize daha iyi imkanlar sunmaya kararlıyız. Öğrencinin barınma sorununu çözmek Hükümetin problemidir deyip kenara çekilmeyiz. Gençlerin sorunu bizim de sorunumuzdur. Bornova Belediyesi, bir üniversite kenti olmanın sorumluluk duygusuyla öğrencilere sahip çıkmaya devam edecek" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'nın üniversite kenti olarak öğrenci nüfusunun yüksek olduğunu ve barınma konusunun büyük bir problem yaşandığını hatırlatan Başkan Eşki, belediyenin de imkanları dahilinde bu sorunun çözümüne destek olacağını vurguladı.

Sırada 150 kişi kapasiteli yurt var

Başkan Eşki, 150 kişi kapasiteli Kızılay Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdunda devam eden güçlendirme çalışmalarının da hızla tamamlanarak öğrenim döneminin ikinci yarısında hazır hale getirileceğini belirtti. Başkan Eşki, ekonomik zorlukların arttığı bu dönemde öğrencilere kolaylık sağlamak amacıyla yurt ücretlerini geçen yılın fiyatlarında tuttuklarını, sembolik bir ücretle ailelerin üzerindeki barınma yükünü hafifletmeyi hedeflediklerini ekledi.

Öğrenciler ve velilerden tam not aldı

Yurtta kalan öğrenciler ise sağlanan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Dilbar Maharramova, barınma şartlarının çok iyi olduğunu belirterek, "Burası benim için büyük bir nimet oldu. Bornova Belediyesi'ne ve Başkan Ömer Eşki'ye çok teşekkür ediyorum" dedi. Katip Çelebi Üniversitesi öğrencisi Sıla Subaşı ise yurdun odalarının klimalı ve tüm eşyaların yeni olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Demokrasi Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi Sudenaz Kaya ise, özel çalışma masaları ve temiz ortamıyla yurttan çok memnun olduklarını söyledi. Kaya'nın ailesi de Başkan Eşki'ye kızlarını güvenle emanet ettikleri için teşekkür etti.

Modern imkanlar sunan bir yurt

33 kişi kapasiteli yurt, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik sabah kahvaltısı, yıkama kurutma makinelerinin olduğu çamaşırhane, kütüphane, çalışma odası, mutfak, yemek odası ve mescit gibi imkanları barındırıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi'nden Öğrencilere Yeni Yurt - Son Dakika

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