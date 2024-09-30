Bornova Belediyesi'nden Olumlu Ebeveynlik Eğitimi - Son Dakika
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Bornova Belediyesi'nden Olumlu Ebeveynlik Eğitimi

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Bornova Belediyesi, ailelerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmalarını teşvik etmek amacıyla 'Olumlu Ebeveynlik Becerileri' eğitimi düzenledi. Uzman Psikolog Selen Karaoğlu tarafından verilen eğitimde ebeveynlerin çocuk gelişimini anlamaları ve olumsuz davranışların önlenmesi üzerinde duruldu.

30.09.2024 12:22  Güncelleme: 13:31
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi ailelerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmaları amacıyla "Olumlu Ebeveynlik Becerileri" eğitimi düzenledi. IOM Uluslararası Göç Örgütü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte eğitimi, Uzman Psikolog Selen Karaoğlu verdi.

Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde verilen eğitimde, ebeveynlerin çocuk gelişimini daha iyi anlayarak istenmeyen davranışları nasıl önleyebilecekleri üzerinde duruldu. Ebeveynlik kavramının tanımı, ebeveynlik stilleri, çocuklarda görülen olumsuz davranışların nedenleri ve çözüm yolları gibi konular detaylı olarak ele alındı. Katılımcılar, olumlu ebeveynlik becerileri edinerek çocuklarıyla daha etkili ve sevgi dolu bir ilişki kurmanın yollarını öğrenme fırsatı buldu.

Eşki: "Sağlıklı toplum, sağlam aile temelleriyle kurulur"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eğitim sonrasında yaptığı açıklamada, ebeveynlik eğitimlerinin toplumsal gelişim açısından kritik bir rol oynadığını vurguladı. Başkan Eşki, "Sağlıklı ve güçlü bir toplum inşa etmek, aile temellerinin sağlam olmasından geçiyor. Çocuklarımıza doğru rehberlik edebilmek, onları geleceğin sorumlu ve duyarlı bireyleri olarak yetiştirebilmek için ebeveynlerimizin bu tür eğitimlerle kendilerini geliştirmesi çok önemli. Bornova Belediyesi olarak her zaman ailelerin yanında olacak ve onları destekleyeceğiz." dedi.

Eşki, ayrıca bu tür eğitimlerin aile içi iletişimde fark yaratacağına inandığını belirterek, Bornova'da yaşayan tüm ebeveynlerin bu programlardan faydalanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bornova Belediyesi\'nden Olumlu Ebeveynlik Eğitimi
Kaynak: ANKA

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