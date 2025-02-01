Bornova Belediyesi'ne Kamil Okyay Sındır'ın Adı Verildi

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin yeni hizmet binasına, ilçede iz bırakan eski Belediye Başkanı ve CHP Genel Sekreteri Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır'ın adı verildi.

Bornova Belediyesi'nin yeni hizmet binası, Bornova Belediye Başkanlığı ve CHP Genel Sekreterliği görevlerinde bulunmuş, üç dönem CHP İzmir Milletvekilliği yapmış Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır'ın adıyla hizmete açıldı. Açılış töreni, Sındır'ın başkanlığı döneminde kamulaştırılarak kente kazandırılan Dramalılar Köşkü'nde düzenlendi.

Bornova'ya iz bırakan başkanın adı ölümsüzleşti

Törene, Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır'ın annesi Mücella Sındır, eşi Rana Sındır, oğlu Cem Sındır başta olmak üzere ailesi, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve eşi Beste Eşki, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Bornova İlçe Başkanı Av. Ertürk Çapın, önceki dönem CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, ANAP Eski Milletvekili İlhan Kaya, CHP Bornova Eski İlçe Başkanı Enver Dündar, Menemen Eski Belediye Başkanı Tahir Şahin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Güney Temiz, siyasi partilerin temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve Bornova Belediyesi çalışanları ve ilçe sakinleri katıldı.

"Bornova'da hep var olacak"

Duygu dolu anlar yaşandığı törende konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, açılışın 16 yıl önce Sındır'ın Bornova Belediye başkan adayı olarak açıklanmasının yıl dönümüne denk getirilmesinin bilinçli bir tercih olduğunu belirterek, "Onun Bornova'nın her yerinde izi var. Biz zamanın durmadığını, devam ettiğini göstermek ve verilen her emeğin karşılıksız kalmadığını hissettirmek istedik. Hayatımın birçok noktasında kendisi ve ailesi hep merkezde oldu. İşe başlamamdan nişan yüzüklerimizin takılmasına kadar… O yüzden Bornova'nın tam ortasında, kale gibi bir binaya onun ismini vererek Bornova'ya hizmet eden herkesin burada değer gördüğünü hissettirmek istedik. Büyük bir aileyiz ve büyüklerimize sahip çıkmak temel vazifemizdir" dedi.

Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ise Bornova'daki geçmişine, siyasi ve belediye başkanlığı deneyimine vurgu yaparak, ilçenin kendisi için taşıdığı özel anlamı, şu sözlerle dile getirdi:

"Bornova'da hiç kimseyi ayırt etmedim"

"Bornova'da çocukluğum geçti, eğitim hayatım burada başladı, siyaset ve akademik yaşamım burada şekillendi. Bornova Belediye Başkanlığı hayatımı dolduran en anlamlı görev dönemi ve süreci oldu. Tabii ki ailenizden ve özel yaşantınızdan fedakarlık etmeniz gerekiyor. Kızım bir kere: 'Baba bize de bir gün ayır' demişti. Bu bana çok zor gelmişti. Bazı vatandaşlar beni gördüğünde 'Bizi bıraktın gittin' diyorlar ama önemli olan hizmette devamlılıktır. Benden önce de, sonra da birçok belediye başkanı bu kente hizmet etti. Bu yüzden son görev yılın olsa da yatırım yapacaksın. Sen seçilmezsen yeni gelen başkan devam edecek. Sırrı Aydoğan'ın temelini attığı işleri tamamladım, Olgun Atila benim başlattığım projeleri bitirdi, Mustafa İduğ bu binayı belediyeye kazandırdı. Ömer Başkan da büyük bir vizyonla burayı hizmet binasına dönüştürdü. Amasız, fakatsız, koşulsuz, şartsız, samimi, içten ve sevgiyle yol yürüdüğümüzde her şey oluyor. Milletvekili oldum. Mecliste gündemin hep Bornova oldu. Bornova'ya Kültür Merkezi yapılsın diye defalarca teklif verdim. Kent dayanışması içinde Bornova'ya pek çok şey kazandırdık. Bir çok şeyde parmak izimin olması olması benim için gurur vesilesi."

"Ömer Başkan enerjisiyle Bornova'ya değer katıyor"

Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde öncelikleri belirleyerek hizmet verdiklerini Ömer Başkan'ın da aynı anlayışla Bornova'ya değer kattığını söyleyen Sındır, Ömer Eşki'nin genç ve dinamik yönetim anlayışına dikkati çekerek, "Ömer Başkan genç bir arkadaşımız, enerji dolu. Bizden çok daha fazla potansiyel enerjisi var ve o enerjiyi harekete geçirerek Bornova için güzel hizmetler yapıyor. Buraya benim adımı vermeyi düşünen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yeni hizmet binasının açılış kurdelesi kesildi. Başkan Eşki ile binayı gezen Kamil Okyay Sındır, belediye personeliyle sohbet ederek iyi çalışmalar diledi.