Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan 'İntiharın Genel Provası' Prömiyeri

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), Sevda Şener Sahnesi'nde "İntiharın Genel Provası" adlı oyunun prömiyerini yaptı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, oyun sonrası yaptığı konuşmada sanatın toplumsal önemini vurgulayarak Bornova'ya yakışır yeni bir sahne inşa edeceklerini müjdeledi.

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), yıkılarak yeniden inşa edilecek Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak çalışmalar öncesinde, Dünya Tiyatrolar Günü'nde tiyatroseverleri yeni bir oyunla buluşturdu. Duşan Kovaçeviç'in yazdığı "İntiharın Genel Provası", Sevda Şener Sahnesi'nde prömiyerini yaptı. Oyunu, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de izledi.

"Sanat, insan kalabilmenin en büyük etmeni"

Başkan Ömer Eşki, oyun sonrası yaptığı konuşmada tiyatroya olan özel bağını ve sanatın toplumdaki yerini vurguladı. BBŞT sahnesinin kendisi için önemli olduğunu belirten Eşki, geçmişe dair anılarını: "Bundan 19 yıl önce burada bir cümle kurulmuştu: 'Gelecek yıl BBŞT'nin 15. yılı olacak ve yeni bir değişim olacak.' Bugün bu değişimi konuşuyoruz. İlk kez 27 Mart'ta Rafet Gücoğlu hocamız aramızda değil. Kendisi tiyatronun kurulmasında büyük emeği olan bir büyüğümüzdü, onu saygıyla anıyorum" sözleriyle paylaştı.Tiyatro ile olan bağını da anlatan Başkan Eşki, "Belki Hakan Hocam bana bir rol verseydi, ben de sanatla uğraşırdım" diyerek esprili bir dille sanat tutkusunu dile getirdi.

" Türkiye'de de bir tiyatro oynanıyor"

Günümüz Türkiye'sine dair değerlendirmelerde bulunan Eşki, "Ama bugün artık bu sahnenin dışında da bir tiyatro oynanıyor. Sanki hukuk varmış gibi, her şey kılıfına uyduruluyor. Evraklar ona göre düzenleniyor. Basın özgürlüğü varmış gibi davranılıyor. Gerçeklikle yalan arasında bir yer değiştirme var. Buna direnmek kolay değil. Bazen gençleri sakinleştirmek için mikrofonu alıyorum ama sonra birileri de beni sakinleştirmeye çalışıyor. Kendime ve duygularıma hakim olamıyorum. Sanat, insanın insan olarak kalabilmesinin en büyük etmeni" diye konuştu.

"Bornova'ya yakışır bir sahne geliyor"

BBŞT ile ilgili büyük projelerini de anlatan Eşki, "Gençlik merkezi olarak geçen alanı da kapsayacak şekilde, bu binayı önümüzdeki birkaç ay içinde ihale edip Bornova'ya ve İzmir'e yakışır bir sahneye çevirmek istiyoruz. Çünkü nasıl Bosna Savaşı'nın ortasında bir tiyatro festivali yapılabiliyorsa, biz de Türkiye'nin gerçekten demokratik, çağdaş bir hukuk devleti olması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için sanat vazgeçilmez bir unsur. Bornova'ya en çok yakışan sanat dalı da tiyatro ve BBŞT'dir" dedi.

Oyun: Yugoslavya'nın parçalanmışlığında bir insan hikayesi

"İntiharın Genel Provası", parçalanan Yugoslavya'nın trajikomik hikayesini sahneye taşıyor. Hayatı tıpkı Yugoslavya gibi bölünmüş bir adamın, intiharı kurtuluş olarak görmesini ve ona engel olmaya çalışan karakterlerin hikayesini anlatan oyun, izleyicilere derin bir sorgulama imkanı sunuyor.