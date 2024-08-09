Bornova Belediyesi Uyuşturucuyla Mücadele Semineri Düzenledi - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Uyuşturucuyla Mücadele Semineri Düzenledi

Bornova Belediyesi, toplum sağlığını koruma ve uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 'Narko-rehber' başlığıyla seminer düzenleyerek belediye çalışanlarını uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı bilinçlendirdi.

09.08.2024 11:38  Güncelleme: 13:16
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, toplum sağlığını koruma ve uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde "Narko-rehber" başlığıyla seminer düzenleyerek  belediye çalışanlarını uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı bilinçlendirdi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden Bircan Birkan'ın Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde sunum yaptığı seminerde, uyuşturucu madde kullanma yaşının düşmesine dikkat çekildi. Birkan, emniyetin bu sorunla nasıl mücadele ettiğini ve ailelere düşen görevleri anlattı.

Üç gün süren program, her gün iki oturum olmak üzere toplamda altı oturumdan oluştu. Seminerde, uyuşturucu ve madde bağımlılığının bireyler ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Katılımcılar, uyuşturucunun tehlikeleri hakkında bilinçlendirildi ve bu konuda nasıl önlem alınabileceği konusunda bilgi sahibi oldu. Seminerde, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla uyuşturucu ile mücadele yöntemleri de öğretildi. Eğitim programı, personelin bu alanda daha bilinçli ve etkin olmasını amaçladı.

"Uyuşturucu mücadelesi artarak sürecek"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, uyuşturucuyla mücadelede en önemli silahın bilinçlendirme olduğunun altını çizerek "Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede donanımlı ve bilinçli olunması çok önemli. Bu alanda daha geniş kesimlere yönelik çalışmalar da yapılacak. Uyuşturucuyla mücadelemiz artarak sürecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Uyuşturucuyla Mücadele Semineri Düzenledi - Son Dakika

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