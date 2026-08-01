Bornova'da 5 halı saha yenilendi, yeni tesisler de yapılacak - Son Dakika
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Bornova'da 5 halı saha yenilendi, yeni tesisler de yapılacak

Bornova\'da 5 halı saha yenilendi, yeni tesisler de yapılacak
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Bornova Belediyesi, Doğanlar Sahası ile ilçedeki 4 halı sahada yenileme çalışmalarını tamamladı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, "İlk etap tamamlandı; şimdi Altındağ, Pınarbaşı ve Kızılay mahallelerimizde yeni sahalar inşa etmek için ikinci faza geçiyoruz" dedi.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Doğanlar Sahası ile ilçedeki 4 halı sahada yenileme çalışmalarını tamamladı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, "İlk etap tamamlandı; şimdi Altındağ, Pınarbaşı ve Kızılay mahallelerimizde yeni sahalar inşa etmek için ikinci faza geçiyoruz" dedi.

Bornova'da spor altyapısını güçlendirmek ve çocukların daha sağlıklı alanlarda spor yapmasını sağlamak amacıyla başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor. Bornova Belediyesi Fen İşleri ile Spor İşleri müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla ilçedeki spor tesisleri modern bir görünüme kavuşturuldu. Çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi 909 Sokak'ta bulunan ve deforme olan halı saha tamamen yenilendi. Sahadaki incelemeleri sırasında çocuklar ve aileleri ile bir araya gelen Başkan Ömer Eşki, bu sahanın kendileri için özel bir önemi olduğunu vurguladı. Velilerin sosyal medya üzerinden organize bir şekilde kendilerine ulaşarak tamirat talebinde bulunduğunu belirten Eşki, halkın sesine kulak vererek söz verdikleri yatırımı hızla tamamladıklarını ifade etti.

Bornova Belediyesi, sadece mahalle sahalarını değil, profesyonel ve amatör müsabakalara ev sahipliği yapan büyük tesisleri de yeniledi. Bu kapsamda Doğanlar Sahası'nın tribünleri, soyunma odaları, zemini ve çevre tel örgüleri baştan sona onarıldı. Bunun yanı sıra Büyük Park, Yeşilçam ve Yunus Emre mahallelerindeki halı sahalar da zemininden ışıklandırmasına kadar modern standartlara ulaştırıldı.

"ŞİMDİ İKİNCİ PLANA GEÇİYORUZ"

Yenilenen tesislerde ilgili bürokratlar ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Ömer Eşki, şöyle konuştu:

"Atatürk Mahallesi, 909 Sokak'taki halı sahadayız. Burası bizim için özel bir yer. Her yaptığımız işin altına organize bir şekilde, burada çocukları top oynayan veliler, 'Lütfen 909 Sokak'taki halı sahanın tamiratını yapın' diye yazıyorlardı. Bugün artık o tamiratı bitirip vatandaşların hizmetine sunduğumuz için çok mutluyuz. Bornova Büyük Park'taki, Yeşilçam'daki ve Yunus Emre'deki halı sahayla beraber 4 halı sahamızı ve Doğanlar Stadı ile beraber sporla ilgili tüm tamiratları, tadilatları bitirdik. Şimdi ikinci plana geçiyoruz. Arkadaşlarımızın emeğinden dolayı kendilerine teşekkür ederim; spor müdürümüz, fen işleri müdürümüz ve fen işlerindeki mühendis arkadaşımız... Çok yakında Altındağ'da, Pınarbaşı'nda ve Kızılay'da hem yeni halı sahalar inşa edecek hem de ihtiyaç duyulan halı sahaların tadilatlarını yapacağız. Bu, bizim için de çok mutluluk veren bir şey. Vatandaşlarımızın da mutlu olacağını düşünüyoruz. Burada müdürlerle ve muhtarlarla ilk maçımızı yapacağız."

ALTINDAĞ, PINARBAŞI VE KIZILAY MAHALLELERİNE YENİ TESİS MÜJDESİ

İlk etap yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte Bornova'da spor yatırımlarının ikinci fazı da başladı. Başkan Eşki, spora erişimi olmayan tek bir mahalle bırakmamak amacıyla çalışmaların kesintisiz süreceğini belirtti. Eşki, çok yakında Altındağ, Pınarbaşı ve Kızılay mahallelerinde hem mevcut tesislerin bakım ve onarımlarının yapılacağını hem de gençlerin sporla buluşacağı yeni halı sahaların temellerinin atılacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova'da 5 halı saha yenilendi, yeni tesisler de yapılacak - Son Dakika

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