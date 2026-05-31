Bornova'da Asfalt Seferberliği

31.05.2026 10:03  Güncelleme: 11:07
(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Mevlana Mahallesi ve Işıkkent'te sürdürdüğü asfalt ve yol yenileme çalışmalarıyla ulaşım konforunu artırıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Işıkkent'te yaklaşık 20 sokakta asfaltlama çalışmalarını tamamlayacaklarını söyledi. Eşki, Bornova'nın her bölgesine hizmet götürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Bornova Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve vatandaşların daha güvenli yollarda seyahat etmesini sağlamak amacıyla yol yenileme ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mevlana Mahallesi ve Işıkkent bölgesinde yürüttükleri çalışmalarla yıpranan yolları yenileyerek mahallelere modern bir görünüm kazandırıyor.

Çalışmaların devam ettiği bölgelerde incelemelerde bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ekiplerden bilgi aldı ve sahadaki çalışmaları yerinde takip etti. Vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Eşki, Bornova'nın her noktasında yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik yatırımları sürdürdüklerini vurguladı.

IŞIKKENT'TE SONA YAKLAŞILDI

Işıkkent bölgesindeki asfaltlama çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirten Başkan Ömer Eşki, bölgede yıllardır ihtiyaç duyulan yol yenileme çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Başkan Eşki, "Işıkkent'in asfaltlanmamış son sokaklarına geldik, çok yakında buradaki işlerimiz bitiyor. Işıkkent'te yaklaşık 20 civarındaki sokağımızın asfaltlanmasını bitireceğiz ve vatandaşlarımızın kullanımına açmış olacağız. Hem trafiği rahatlatmak, hem sokaklardaki çukurları kapatmak, hem de daha kaliteli, konforlu ortamı vatandaşlarımıza sunmak için Bornova'nın her bölgesine hizmet götürmeye devam ediyoruz" dedi.

DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU YOLLAR

Bornova Belediyesi ekipleri, mevcut yolların bakım ve onarımını gerçekleştirmenin yanı sıra asfalt serimi, zemin düzenleme ve yol iyileştirme çalışmalarıyla ulaşım ağını güçlendiriyor. Çalışmalar sayesinde hem araç sürücülerinin hem de yayaların günlük yaşamı kolaylaşırken, mahallelerin altyapısı da daha dayanıklı hale geliyor.

Mevlana Mahallesi ve Işıkkent'te devam eden çalışmaların kısa süre içinde tamamlanmasıyla birlikte bölge sakinleri daha güvenli, düzenli ve konforlu yollara kavuşacak.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
