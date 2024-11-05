Bornova'da Atatürk Anısına Türk Halk Müziği Konseri

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ü "Türkülerle Ata'ya Vefa" adlı Türk Halk Müziği konseri ile anacak. Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde 8 Kasım Cuma günü düzenlenecek konserde, halk müziğinin sevilen eserleri seslendirilecek. Belediye Başkanı Ömer Eşki, tüm vatandaşları bu anlamlı etkinliğe katılmaya davet etti.

Bornova Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenecek "Türkülerle Ata'ya Vefa" adlı Türk Halk Müziği konseriyle 10 Kasım'a özel bir etkinlik gerçekleştiriyor. 8 Kasım 2024 Cuma günü saat 20.00'de Nevzat Kavalar Kültür Merkezi ve Nikah Salonu'nda düzenlenecek etkinlikte, Bornova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, halk müziğinin sevilen eserlerini Şef Salih Sütoğlu yönetiminde seslendirecek.

Başkan Eşki'den davet

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgi ve saygımızı bu anlamlı konserle ifade etmek istiyoruz. Hemşehrilerimizi hep birlikte Ata'mızı anmak, ona olan bağlılığımızı türkülerle dile getirmek üzere bu özel geceye davet ediyoruz" dedi.