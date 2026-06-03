Bornova'da Altyapı Hizmetleri ve Uluslararası İş Birlikleri Güçleniyor - Son Dakika
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Bornova'da Altyapı Hizmetleri ve Uluslararası İş Birlikleri Güçleniyor

03.06.2026 09:58  Güncelleme: 10:54
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Bornova Belediye Meclisi, mevcut beton santralinin yenilenerek modern bir santral alınmasına, eski santralin başka bir kamu kurumuna hibe edilmesine ve Goethe Enstitüsü ile kültür, sanat ve gençlik alanlarında iş birliği protokolü yapılmasına karar verdi.

(İZMİR) - Bornova Belediye Meclisi'nde mevcut beton santralinin yenilenmesine ve eski santralin ihtiyacı olan başka bir kamu kurumuna hibe edilmesine, uluslararası fonlardan yararlanmak amacıyla Goethe Enstitüsü İzmir Şubesi ile kültür, sanat ve gençlik alanlarında ortak bir iş birliği protokolü yapılması kararları alındı.

Bornova Belediye Meclisi haziran ayı olağan toplantısı, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'ndeki meclis salonunda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, komisyonlardan gelen raporlar doğrultusunda Bornova'nın çehresini değiştirecek iki önemli madde kabul edilerek karara bağlandı.

ALTYAPIDA YENİ DÖNEM: MODERN BETON SANTRALİ GELİYOR

İlçenin fiziki ihtiyaçlarına kalıcı ve kaliteli çözümler üretmeyi hedefleyen meclis, belediye bünyesindeki üretim tesislerini de yenileme kararı aldı. Mevcut beton santralinin Bornova'nın ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamaması sebebiyle, hem beton kalitesini artıracak hem de Bornova ve İzmir genelindeki çalışmalara büyük katkı sağlayacak yeni bir beton santralinin satın alınması kabul edildi. Ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut santral ise sökülerek, ihtiyacı olan ve talep eden başka bir kamu kurumuna hibe edilecek.

BORNOVA'DAN AVRUPA'YA KÜLTÜR VE FON KÖPRÜSÜ

Mecliste kabul edilen ilk madde doğrultusunda, Bornova Belediyesi ile Goethe Enstitüsü İzmir Şubesi arasında geniş kapsamlı bir iş birliği protokolü onaylandı. Bu protokol sayesinde; dil eğitimi, kültür-sanat, sürdürülebilirlik, sosyal entegrasyon, gençlik ve Avrupa Birliği hibe projeleri gibi tematik alanlarda ortak adımlar atılacak. Taraflar ortak proje başvurularında bulunarak ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından etkin bir şekilde yararlanacak. Böylece projelerin yerel düzeydeki toplumsal etkisi en üst seviyeye çıkarılacak.

BAŞKAN EŞKİ: "VATANDAŞIMIZ BİZDEN HİZMET BEKLİYOR"

Meclis sonrası alınan kararları değerlendiren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova halkına hak ettiği kaliteli hizmeti sunmak için tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı. Başkan Eşki, "Bornovalı hemşerilerimiz bizden yatırım, kalıcı hizmet ve güçlü projeler bekliyor. İlçemizde yoğun bir yol ve altyapı seferberliği başlatacağız. Ancak mevcut tesislerimizin ve araçlarımızın kapasitesi bu büyük hedefler için yetersiz kalıyordu. Kuracağımız modern beton santrali ile hem maliyetleri düşüreceğiz hem de beton kalitesini artırarak Bornova'mıza ve İzmir'e yakışır işler üreteceğiz. Öte yandan, Goethe Enstitüsü ile imzaladığımız protokol sayesinde de uluslararası fonları Bornova'ya çekerek kültür, sanat ve gençlik projelerimize ivme kazandıracağız. Ağır ekonomik şartlara ve tüm zorluklara rağmen Bornova için üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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