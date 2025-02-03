Bornova'da Büyük Kentsel Dönüşüm Projesi Başlıyor

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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, " İzmir'de bugüne kadar yapılmış en büyük kentsel dönüşüm projesinin planları çizildi. Evka-3, Doğanlar ve Naldöken'den başlayacağız" dedi.

Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Ömer Eşki, Bornova Belediyesi olarak önümüzdeki dönemde, üç temel vizyon projeye odaklanacaklarını belirtti.

Bornova'da plansız yapılaşmanın yol açtığı sorunlara dikkat çeken Eşki, doğanın yapılan hataları zamanla geri ödettiğine defalarca tanık olduklarını söyledi.

İZSU Genel Müdürü ile incelemelerde bulundukları Naldöken'de dere yatağına inşa edilen yapılar gördüklerini belirten Eşki, "Toplumumuzda 'Ben yanlış bir iş yaptım ama devlet gelsin düzeltsin' anlayışı var. Fakat dere yatağına ev yapamazsınız, doğaya karşı koyamazsınız. Yaparsanız bir gün gelir, doğa ondan aldıklarınızı geri alır. Geçmişte defalarca yaşandı ve sonuçları ne yazık ki ağır oluyor" ifadelerini kullandı.

"Sorunların çözümü kentsel dönüşüm"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kent yaşamındaki birçok sorunun temelinde kentsel dönüşüm eksikliğinin yattığını ifade ederek, "Çöp kamyonlarının dar sokaklara girememesi, pazar yeri sıkıntısı, yağmurda okula giden çocukların ayaklarının ıslanması gibi sorunların çözümü kentsel dönüşümden geçiyor" dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarında ilk olarak Evka-3, Doğanlar ve Naldöken mahallelerinden adım atılacağını belirten Başkan Eşki, şöyle devam etti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ni merkez alarak, çevresini kapsayan geniş bir dönüşüm alanı oluşturduk. Projenin ikinci aşamasında ise Batıçim ile Naldöken'in tamamı dönüşüme girecek. Hem Bornova'nın çehresini, hem de bölgenin kaderini değiştirecek ve gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir kent oluşturacak bir proje hazırlandı. Bornovalılar 40 yıl sonra bile arabalarını rahatça park edebilecek, yeşil alanlarda vakit geçirebilecek, pazar yerlerine kolayca ulaşabilecek, güvenli ve modern bir çevrede yaşayacaklar."