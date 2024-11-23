Bornova'da Çocuklara Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova'da Çocuklara Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Verildi

Geniş Video İzle

Bornova Belediyesi, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında, 3-6 yaş arasındaki çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi düzenledi. Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu tür çalışmalarla toplumsal sağlık bilinci oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

23.11.2024 10:49  Güncelleme: 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri'nde eğitim alan 3-6 yaş arası çocuklara yönelik eğitim düzenledi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu tür çalışmalarla toplumsal sağlık bilinci oluşturmak istediklerini söyledi.

Diş hekimleri, çocuklara maketler üzerinde ağız ve diş bakımı uygulamalarını göstererek eğlenceli ve öğretici bir eğitim verdi. Eğitim sonunda miniklere diş hekimliği temalı oyuncak setleri hediye edilerek, alışkanlık kazanmaları teşvik edildi.

"Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların erken yaşta ağız ve diş sağlığı bilinci kazanmalarının önemine dikkat çekti. Başkan Eşki, "Sağlıklı gülüşler sağlıklı bir geleceğin habercisidir. Çocuklarımızın sağlıkla büyümeleri, eğitimden sağlığa her alanda attığımız adımların temel önceliğidir. Bu tür etkinliklerle onlara hem bilgi hem de eğlenceli bir deneyim sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Toplum sağlığına katkı

Bornova Belediyesi'nin bu tür çalışmalarla sadece bireysel değil toplumsal bir sağlık bilinci oluşturmayı amaçladığını belirten Başkan Eşki, "Eğitimle başladığımız bu küçük adımların, gelecekte büyük değişimlere yol açacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bornova\'da Çocuklara Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Verildi
Kaynak: ANKA

Diş Sağlığı, Ömer Eşki, Eğitim, Sağlık, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da Çocuklara Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
13:55 Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
13:48 Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı
13:45 İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor
13:44 Cristiano Ronaldo’yu kahreden haber Cristiano Ronaldo'yu kahreden haber
13:35 Yalı Çapkını dizisi için final çanları çalıyor Yalı Çapkını dizisi için final çanları çalıyor
13:27 Özel’den TBMM’deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım Özel'den TBMM'deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım
13:19 Ekonomide gözler Avrupa Merkez Bankası’nda Ekonomide gözler Avrupa Merkez Bankası'nda
13:11 Icardi ve Wanda Nara’dan peş peşe paylaşımlar Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor Icardi ve Wanda Nara'dan peş peşe paylaşımlar! Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor?
13:03 Mehmet Dinçerler’den olay hareket: Hadise’nin olduğu fotoğrafı beğendi Mehmet Dinçerler'den olay hareket: Hadise'nin olduğu fotoğrafı beğendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 11:36:24. #1.13#
SON DAKİKA: Bornova'da Çocuklara Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.