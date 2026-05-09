Bornova Misket üzümü panelde tarih ve gastronomiyle ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bornova Misket üzümü panelde tarih ve gastronomiyle ele alındı

09.05.2026 11:36  Güncelleme: 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediyesi’nin coğrafi işaret tescili aldığı Bornova Misket üzümü, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte tarih, tarım ve gastronomi yönleriyle değerlendirildi.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin coğrafi işaret tescili aldığı Bornova Misket üzümü, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte tarih, tarım ve gastronomi yönleriyle değerlendirildi.

Bornova Belediyesi'nin coğrafi işaret tescili ile koruma altına aldığı Bornova Misket üzümü, düzenlenen özel panelde. Urla Bağ Yolu Derneği tarafından düzenlenen ve Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tarih, teruar, stil ve gastronomi başlıklarında gerçekleştirilen panelde Bornova Misket üzümünün Anadolu tarım tarihi içindeki yeri, aromatik özellikleri ve bölge kültürüne katkısı masaya yatırıldı.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Bornova Belediyesi Başkan Vekili Volkan Koçanalı ve Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Duygu Bölük'ün de katıldığı programın açılış bölümünde uzman isimler, Bornova Misketi üzümünün binlerce yıllık geçmişine dikkati çekti. Urla Bağyolu Derneği Başkanı Serpil Erdurak ile panelde konuşan akademisyenler ve araştırmacılar, İzmir ve çevresinin antik dönemlerden bu yana üzüm üretim kültürünün merkezlerinden biri olduğunu vurgularken, Bornova Misket üzümünün bölgenin tarımsal hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

COĞRAFİ İŞARETLE KORUMA ALTINDA

Bornova Belediyesi'nin aldığı coğrafi işaret tesciliyle birlikte Bornova Misket üzümünün yerel kimliğinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor. Uzmanlar, coğrafi işaretli ürünlerin yalnızca ekonomik değil; kültürel, tarımsal ve turistik değer açısından da büyük önem taşıdığına dikkati çekti. Bornova Misket üzümünün kendine özgü aroması, bölge iklimiyle etkileşimi ve geleneksel üretim kültürü ile İzmir'in önemli yerel değerlerinden biri olduğu ifade edildi. Etkinliğin son bölümünde şefler ve gastronomi uzmanları, Bornova Misket üzümünün mutfak kültüründeki yerini değerlendirdi. Uzman isimler, üzümün yalnızca tarımsal bir ürün değil; aynı zamanda bölgenin kültürel kimliğini yansıtan önemli bir gastronomi değeri olduğunu belirtti. Düzenlenen oturumlarda yerel ürünlerin korunmasının sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma açısından taşıdığı öneme de işaret edildi.

BİLİM VE KÜLTÜR AYNI ETKİNLİKTE BULUŞTU

Arkeologlardan gastronomi uzmanlarına, akademisyenlerden üreticilere kadar birçok ismin katıldığı etkinlik, Bornova Misket üzümünün geleceği açısından önemli bir buluşma olarak değerlendirildi. Katılımcılar, yerel değerlerin korunmasının yalnızca ekonomik değil, kültürel hafızanın yaşatılması açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: ANKA

Gastronomi, Etkinlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Misket üzümü panelde tarih ve gastronomiyle ele alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
UEFA’dan Fenerbahçe’ye ceza Rakam öyle böyle değil UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Rakam öyle böyle değil
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
Seçim ateşini yaktı Aziz Yıldırım’dan derneklere ve taraftarlara çağrı Seçim ateşini yaktı! Aziz Yıldırım'dan derneklere ve taraftarlara çağrı
Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı

14:55
Cesedi yakılan Kübra’ya veda Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
Cesedi yakılan Kübra'ya veda! Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
14:21
Daha 32 yaşındaydı Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
13:53
Sadettin Saran’dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
13:24
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu
12:20
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye’de çöl tozu etkili olacak
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 15:34:07. #7.12#
SON DAKİKA: Bornova Misket üzümü panelde tarih ve gastronomiyle ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.