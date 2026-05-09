Bornova Misket üzümü panelde tarih ve gastronomiyle ele alındı

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin coğrafi işaret tescili aldığı Bornova Misket üzümü, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte tarih, tarım ve gastronomi yönleriyle değerlendirildi.

Bornova Belediyesi'nin coğrafi işaret tescili ile koruma altına aldığı Bornova Misket üzümü, düzenlenen özel panelde. Urla Bağ Yolu Derneği tarafından düzenlenen ve Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tarih, teruar, stil ve gastronomi başlıklarında gerçekleştirilen panelde Bornova Misket üzümünün Anadolu tarım tarihi içindeki yeri, aromatik özellikleri ve bölge kültürüne katkısı masaya yatırıldı.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Bornova Belediyesi Başkan Vekili Volkan Koçanalı ve Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Duygu Bölük'ün de katıldığı programın açılış bölümünde uzman isimler, Bornova Misketi üzümünün binlerce yıllık geçmişine dikkati çekti. Urla Bağyolu Derneği Başkanı Serpil Erdurak ile panelde konuşan akademisyenler ve araştırmacılar, İzmir ve çevresinin antik dönemlerden bu yana üzüm üretim kültürünün merkezlerinden biri olduğunu vurgularken, Bornova Misket üzümünün bölgenin tarımsal hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

COĞRAFİ İŞARETLE KORUMA ALTINDA

Bornova Belediyesi'nin aldığı coğrafi işaret tesciliyle birlikte Bornova Misket üzümünün yerel kimliğinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor. Uzmanlar, coğrafi işaretli ürünlerin yalnızca ekonomik değil; kültürel, tarımsal ve turistik değer açısından da büyük önem taşıdığına dikkati çekti. Bornova Misket üzümünün kendine özgü aroması, bölge iklimiyle etkileşimi ve geleneksel üretim kültürü ile İzmir'in önemli yerel değerlerinden biri olduğu ifade edildi. Etkinliğin son bölümünde şefler ve gastronomi uzmanları, Bornova Misket üzümünün mutfak kültüründeki yerini değerlendirdi. Uzman isimler, üzümün yalnızca tarımsal bir ürün değil; aynı zamanda bölgenin kültürel kimliğini yansıtan önemli bir gastronomi değeri olduğunu belirtti. Düzenlenen oturumlarda yerel ürünlerin korunmasının sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma açısından taşıdığı öneme de işaret edildi.

BİLİM VE KÜLTÜR AYNI ETKİNLİKTE BULUŞTU

Arkeologlardan gastronomi uzmanlarına, akademisyenlerden üreticilere kadar birçok ismin katıldığı etkinlik, Bornova Misket üzümünün geleceği açısından önemli bir buluşma olarak değerlendirildi. Katılımcılar, yerel değerlerin korunmasının yalnızca ekonomik değil, kültürel hafızanın yaşatılması açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.