Bornova'da 'Emek Romanları' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Bornova'da 'Emek Romanları' Sergisi Açıldı

25.05.2025 12:32
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Bornova'da gerçekleştirilen 'Emek Romanları Sergisi', Türkiye edebiyatında işçi sınıfını ve emek mücadelesini anlatan roman kahramanlarını ve yazarlarını bir araya getiriyor. Sergide 1927'den günümüze 50'den fazla eser sergileniyor.

(İZMİR) - Bornova'da açılan "Emek Romanları Sergisi", Türkiye edebiyatında işçi sınıfını ve emek mücadelesini anlatan roman kahramanlarını ve yazarlarını bir araya getiriyor.

Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen Emek Romanları Sergisi, işçi sınıfının sesi olan roman kahramanlarını ve yazarları bir araya getirdi. Araştırmacı-yazar Mazlum Vesek'in hazırladığı sergi, 1927'den günümüze Türkiye edebiyatında emeği, alın terini ve sınıf mücadelesini anlatan 50'den fazla eseri okurla buluşturdu.

İşçinin sesi roman oldu

Sergide Orhan Kemal'den Yaşar Kemal'e, Vedat Türkali'den Samim Kocagöz'e, Reşat Enis'ten Mahmut Yesari'ye uzanan geniş bir yelpazede, emekçilerin, köylülerin, göçmenlerin ve sendikacıların hikayeleri yer aldı. Sergi boyunca ziyaretçiler, roman sayfalarından fırlayan karakterlerle bir Türkiye panoramasıyla karşılaştı. Boşnak Kızı Cemile'den Gecekondulu İbo'ya, Çocuk Memet'ten yönetmen Gündüz Abi'ye kadar birçok karakter, emek tarihinin sessiz tanıkları olarak yeniden can buldu.

Mazlum Vesek: "Bu romanlar o selin izleridir"

Sergiyi hazırlayan Mazlum Vesek, "Ne mutlu bize ki ilk eserinden son eserine kadar sadece işçi sınıfını yazan Orhan Kemal var. Sinema emekçilerinden söz eden Vedat Türkali var. Dağlardan Çukurova düzüne inen, iş arayan köylüleri anlatan Yaşar Kemal var. Bu çalışmayı hazırlarken romanımızın işçi kahramanlarının seslerini bir kez daha duydum. Bu sergide Boşnak Kızı Cemile'nin, Kürt Zeynel'in, Çocuk Memet'in, Gecekondulu İbo'nun, Gurbetçi Yücel'in ve diğerlerinin sesini duyacaksınız. İşçi sınıfı, yeryüzünün coşkun bir seli olarak kendine yer buldu. Buradaki romanlar o selin kendisi ve bıraktığı izlerdir" diye konuştu.

Edebiyatın emeğe açılan kapısı Bornova'da aralandı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise bu tür etkinliklerin, kültürel üretimi desteklemek ve toplumsal hafızayı canlı tutmak açısından önemli olduğunu vurguladı. Başkan Eşki, "Emek, bu toprakların en sahici gerçeklerinden biridir. Bu sergi, emeğin romanlarda nasıl hayat bulduğunu gösteriyor. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova'da 'Emek Romanları' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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