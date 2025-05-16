Bornova'da Kadınlar Tarımda Güçleniyor: Kent Bostanları Projesi Açıldı - Son Dakika
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Bornova'da Kadınlar Tarımda Güçleniyor: Kent Bostanları Projesi Açıldı

Bornova Belediyesi, dezavantajlı mahallelerdeki ev kadınlarını üretime katmak amacıyla Kent Bostanları projesinin ikinci etabını Koşukavak Mahallesi'nde hayata geçirdi. Proje, kadınların tarımda görünürlüğünü artırmayı ve sağlıklı gıdaya erişimi desteklemeyi hedefliyor.

16.05.2025 10:23  Güncelleme: 11:22
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, dezavantajlı mahallelerdeki ev kadınlarını üretime katmak amacıyla Kent Bostanları projesinin ikincisini Koşukavak Mahallesi'nde hayata geçirdi. 52 kadının ata tohumlarla üretim yaptığı bostan, sosyal dayanışmayı güçlendiren güvenli bir alan sunuyor. Açılışta konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Kadının olduğu yerde hayat güzelleşir" dedi, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Rahşan Halat Hazlıoğlu da tarımda kadın emeğinin görünürlüğüne dikkati çekti.

Sağlıklı gıdaya erişim ve kadınların güçlenmesi açısından öne çıkan Kent Bostanı'nın açılışı, yanındaki Atatürk Kültür Merkezi STK Yerleşkesi'nde geniş katılımla yapıldı. Açılışa, CHP Kadın Kolları MYK üyesi Rahşan Halat Nazlıoğlu, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, CHP Bornova ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışın ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Bornova Belediye Başkanı Eşki, kent bostanlarının sadece üretim alanı değil, kadınların sosyal yaşamda daha görünür olacağı güvenli ortamlar sunduğunu belirtti. Eşki, "Eskiden muhtarlar benden park isterdi. Şimdi ise parkları kaldırmamı… Çünkü kadınlar ve çocuklar için güvenli alanlar olmaktan çıktı. Biz de parklara alternatif olarak Kent Bostanları'nı düşündük. Kadınların toprakla buluşması, hayatın her alanında dönüşüm sağlar. Kadının elinin değdiği yerde olumsuzluklar barınamaz. Bir bostanı açtığımız gün, bir sonrakini planlamaya başlıyoruz çünkü biliyoruz ki kadın varsa hayat var" ifadelerini kullandı.

CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Rahşan Halat Hazlıoğlu da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nün anlam ve önemine değinerek, "Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk, tarımı kalkınmanın temeli olarak görmüştü. Bugün ise üretici borç batağında, tarım neredeyse tamamen dışa bağımlı. Özellikle kadın çiftçiler için tablo daha da zorlu. Toprakla özdeşleşen kadının üretimde görünmez kılınması, mülkiyet hakkına erişememesi, ücretsiz aile işçisi olarak sayılması sistemin en temel sorunlarındandır. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen üretmeye devam eden kadınlar, bu ülkenin gıda bağımsızlığının teminatıdır. Onları yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.

Açılışta söz alan Koşukavak Muhtarı Senem Üzer ve Birlik Mahallesi Muhtarı Fatih Akdağ, projeye öncülük eden Bornova Belediyesi'ne ve Başkan Eşki'ye teşekkür etti.

5 dönüm üzerine kurulan bostanda, kadınlar kendilerine ayrılan 25 metrekarelik alanda sebzelerini üretirken kimyasal kullanmadan sağlıklı gıdalar da yetiştiriyor. Bu sayede hem aile bütçesine katkı sağlanıyor hem de mahalle dayanışması güçleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova'da Kadınlar Tarımda Güçleniyor: Kent Bostanları Projesi Açıldı - Son Dakika

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