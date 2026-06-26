Kerbela Acısı 1387 Yıldır Dinmiyor

(İZMİR) - Bornova Yeşilova'da düzenlenen İmam Hüseyin ve Kerbela Şehitlerini Anma Programı'nda 1387 yıldır dinmeyen Kerbela acısının İslam aleminin ortak hüznü olduğunu vurgulandı. Hz. Hüseyin'in zulme karşı duruşunun bugün Filistin ve Gazze'de yaşanan katliamlara karşı da en büyük rehber olduğu ifade edildi.

Yeşilova Ehl-i Beyt Camii Derneği tarafından düzenlenen "İmam Hüseyin ve Kerbela Şehitlerini Anma Programı", ilçe protokolü, bölgedeki ehlibeyt dernekleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, 680 yılında yaşanan Kerbela dramını anlatan canlandırma duygu dolu anlar yaşattı.

Programda konuşan Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Kerbela'da yaşanan acının aradan geçen 1387 yıla rağmen İslam aleminin yüreğini sızlatmaya devam ettiğini vurguladı. Hz. Muhammed'in torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in şefaatlerine nail olma temennisinde bulunan Şahiner, Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin dünyada çektikleri zorluklara karşılık ilahi lütuflarla mükafatlandırıldıklarını belirtti. Kaymakam Şahiner, "Kişi sevdiğiyle beraberdir" hadisini hatırlatarak, tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

"ZALİMLERİN ZULMÜ ASLA BAŞARILI OLAMAYACAK"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise konuşmasında, ehlibeyte yapılan bu saldırının asırlar geçse de unutulmayacağını ve unutturulamayacağını ifade etti. Kerbela ile günümüz dünyasındaki zulümler arasında bağ kuran Eşki; İsrail'in Filistin, Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü katliamlara tepki gösterdi. Tarihin dönüm noktasında olunduğunu ve zalimlerin silah gücüyle kurmaya çalıştığı hakimiyetin ağır darbeler aldığını belirten Eşki, bu tür anma etkinliklerinin zulmün tekrarlanmaması adına geleceğe aktarılması gereken önemli bir hafıza olduğunu söyledi.

"İSLAM'IN HZ. HÜZEYİN'E VEFA BORCU VARDIR"

Yeşilova Ehl-i Beyt Camii Hocası Abdullah Şabahat, muharrem ayı vesilesiyle ehlibeyt dostlarına başsağlığı dileyerek konuşmasına başladı. Hz. Hüseyin'in, rotasından çıkarılmak istenen İslam dinini kanı ve canıyla yeniden doğru çizgiye oturtarak canlılık verdiğini belirten Şabahat, "İslam'ın İmam Hüseyin'e vefa borcu vardır" dedi. Hz. Muhammed'in "Hüseyin hidayet ışığı, kurtuluş gemisidir" hadisini hatırlatan Şabahat, ehlibeyt dostlarının bu kurtuluş gemisine binmek ve Kerbela'yı unutturmak isteyenlere karşı durmak için meydanları doldurduğunu ifade etti.