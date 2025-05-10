Bornova'da Kursiyer Oyunları Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova'da Kursiyer Oyunları Festivali Başladı

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından düzenlenen Kursiyer Oyunları Festivali, 31 Mayıs'a kadar sürecek. Festivalde çocuk, yetişkin ve personel kursiyerlerden oluşan gruplar toplam 8 oyunla 24 kez sahne alacak ve tüm oyunlar ücretsiz izlenebilecek.

10.05.2025 10:53  Güncelleme: 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun düzenlediği Kursiyer Oyunları Festivali başladı. 31 Mayıs'a kadar sürecek festivalde çocuk, yetişkin ve personel kursiyerlerden oluşan gruplar toplam 8 oyunla 24 kez sahne alacak. Başkan Ömer Eşki, tiyatronun toplumla bağ kurmada önemli bir araç olduğunu vurgulayarak, tüm oyunların ücretsiz sahneleneceğini belirtti.

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kursiyer Oyunları Festivali, bu yıl da tiyatroseverlerle buluştu. 31 Mayıs'a kadar sürecek festival, yetişkin, çocuk ve personel kursiyerlerin hazırladığı 8 farklı oyunla tiyatro sahnelerini şenlendiriyor. Oyunlar, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sevda Şener Sahnesi, Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi ve BBŞT Akademi olmak üzere üç ayrı noktada toplam 24 kez izleyiciyle buluşacak.

"Ayak Bacak Fabrikası" ayakta alkışlandı

Festivalin açılışı, yönetmenliğini Hakan Onat'ın yaptığı ve Türk tiyatrosunun toplumcu gerçekçi klasiklerinden biri olan "Ayak Bacak Fabrikası" ile yapıldı. Sermet Çağan'ın 1963'te kaleme aldığı eser, halkı sömüren yönetsel güçleri hicveden kurgusuyla izleyiciden tam not aldı. İki perdeden oluşan oyun, Sevda Şener Sahnesi'nde kapalı gişe sahnelendi.

Başkan Eşki: "Kursiyerler sahnede geleceğimizi aydınlatıyor"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BBŞT'nin yalnızca bir tiyatro okulu değil, aynı zamanda bir dayanışma ve ifade alanı olduğunu vurguladı.

Kendisinin de üniversite yıllarında BBŞT'nin kursiyeri olduğunu hatırlatan Başkan Eşki, "Tiyatroyu yalnızca bir sanat dalı olarak değil, demokrasinin, düşünmenin ve toplumsal farkındalığın en güçlü araçlarından biri olarak görüyoruz. Kursiyerlerimiz sahnede yeteneklerini sergilerken, aynı zamanda kentimizin kültürel geleceğine ışık tutuyorlar. Kültür ve sanata erişim herkesin hakkıdır. Bornova'da hiçbir perde sadece belirli kesimler için açılmaz. Her yurttaşımız bu sahnelerde kendini görebilmeli, ifade edebilmeli. Bugün, aramızda olmayan ama her zaman kalbimizde yaşayan çok kıymetli bir ismi, Rafet Gücoğlu hocamızı saygı ve rahmetle anıyorum." dedi.

Çocuklar ve personel de sahnede

Festival yalnızca yetişkinlere değil, çocuk ve belediye personeli kursiyerlere de sahne deneyimi sunuyor. Çocukların sahneleyeceği "Doğ Güneşim Doğ" ve "Narina Serüveni" oyunları 24, 25 ve 31 Mayıs tarihlerinde matine saatlerinde oynanacak. Belediye çalışanlarının sahneye koyduğu "Artesimisin Son Gecesi" ise 22-25 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca Sevda Şener Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Festivalin kapanışı "döngü" ile

Festivalin kapanışı, BBŞT Akademi'de sahnelenecek olan "Döngü Dans Tiyatrosu Kursiyer Gösterisi" ile 28 ve 31 Mayıs'ta gerçekleşecek. Festivalin diğer oyunları arasında "Bizim Cesur Mikşa", "Cimri Gençlik" gibi dikkat çekici yapımlar da yer alıyor.

Kaynak: ANKA

Şehir Tiyatrosu, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlik, Festival, Güncel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da Kursiyer Oyunları Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Beylikdüzü’nde tır kazası 1 kişi hayatını kaybetti Beylikdüzü'nde tır kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler

22:11
1 yıldır kayıptı 19 yaşındaki Nagihan’ın cesedi kuyuda bulundu
1 yıldır kayıptı! 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedi kuyuda bulundu
20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
10:54
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
10:36
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
10:06
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
09:56
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
09:24
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti
Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
09:17
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
09:06
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
08:47
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
08:46
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
08:21
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 23:05:41. #7.12#
SON DAKİKA: Bornova'da Kursiyer Oyunları Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.