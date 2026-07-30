Bornova'da Orman Yangını Kontrol Altında
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.
İZMİR'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangına ekipler, karadan müdahale ediyor.
Yangın, akşam saatlerinde Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 17 arazöz, 1 dozer, çok sayıda itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman etkisini artıran yangını kontrol altına almak için karadan çalışmalar sürüyor.
Kaynak: DHA
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