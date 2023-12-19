Bornova\'da silahlı kavga sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesindeki 3 gün önce bir eğlence mekanı önünde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Bornova Küçükpark yakınındaki eğlence mekanı önünde meydana gelen olayın ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Yiğit Yılmaz (23), bu sabah hayatını kaybetti.
Birbirlerini tanımayan maktul Yiğit Yılmaz ile şüpheli H.C.A. (26) arasındaki kavganın "yan bakma" meselesinden kaynaklandığı öğrenildi.
Küçükpark'taki bir eğlence mekanının önünde 16 Aralık'ta, Yiğit Yılmaz, H.C.A. tarafından silahla vurulmuştu.
Yaralanan Yılmaz hastaneye kaldırılmış, Buca ilçesinde yakalanan şüpheli ise emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.
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