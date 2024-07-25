Bornova'da silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilçam Mahallesi 2003 Sokak'taki İ.G. (31), yanına yaklaşan ve aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen motosikletli F.Y'nin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan İ.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, olayın ardından motosikletiyle kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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