Bornova'da Srebrenitsa Katliamı Anıldı

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(İZMİR) - Srebrenitsa Katliamı'nda hayatını kaybedenler Bornova'da anıldı. Törende Aliya İzzetbegoviç'in "Unutulan soykırımlar tekrarlanır" sözünü hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Unutmayacak, unutturmayacağız" dedi.

Srebrenitsa Katliamı'nın 29'uncu yılında Bornova'da tören düzenlendi. Çamdibi Atatürk Parkı içindeki Srebrenica Soykırım Anıtı önünde gerçekleşen anma töreninde, soykırımı anlatan fotoğraflardan oluşan bir sergi de açıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende İstiklal Marşı ile Bosna Hersek Ulusal Marşı okundu, anıtın önüne kırmızı karanfiller bırakıldı.

Törene Başkan Eşki'nin yanı sıra Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, Zambak Boşnak Kadınlar Derneği İzmir Temsilcisi Vasfija Safic Özsan, İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Esat Yılmaz, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Cemal Şenel, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda Bornovalı katıldı.

Başkan Eşki, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın unutulmaması gerektiğini belirterek, "Kızımı küçükken iğne yaptırmaya götürürken çocuklar için ufak iğneler yapılıyor diye ikna ederdik. Katliamdan yüreğimi dağlayan bir konuyu hiç unutamam; küçük bir çocuğun katliam günü babasına, 'Baba çocuklar için küçük kurşunlar kullanıyorlardır değil mi?' diye sormasıdır. Bunlar dünyada hiçbir varlığın yaşamaması gereken duygular" diye konuştu.

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer ise Srebrenitsa'da yaşanan katliamı unutturmamak için her yıl anma törenlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bizi tek mutlu eden şey, Srebrenitsa'da yaşananları soykırım olarak tanıyan yeni ülkelerin olması. Bugün Dünya'daki soykırımların bir an önce sona ermesi için hep birlikte farkındalık oluşturmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.