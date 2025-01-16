Bornova\'da Ücretsiz Halk Otoparkı Projesi

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, Bornova Kaymakamlığı iş birliğinde Ege Üniversitesi Rektörlüğü yakınında bulunan ve uzun süredir atıl durumda olan alanı, ücretsiz halk otoparkına dönüştürüyor. Proje, hem trafik yoğunluğunu azaltmayı hem de halkın günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Bornova Belediyesi, Bornova Kaymakamlığı ile iş birliği yaparak ilçede uzun süredir atıl durumda bulunan alanı ücretsiz halk otoparkına dönüştürüyor.

"Çok yakında vatandaşlarımız bu otoparktan faydalanabilecek"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner'in ricası üzerine bu alanı ücretsiz halk otoparkı olarak düzenliyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından molozlar kaldırılarak beton bir alan oluşturulacak. Çok yakında vatandaşlarımız bu otoparktan faydalanabilecek. Şimdiden Bornova'ya hayırlı olsun" dedi.

Projeyle birlikte hem bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılması hem de halkın günlük hayatını kolaylaştıracak bir hizmet sunulması hedefleniyor.