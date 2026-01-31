Bornova'da Çocuklar İçin Tiyatro Etkinlikleri

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, 2025–2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde çocuklar için birbirinden renkli tiyatro etkinlikleri düzenledi. 19 Ocak'ta başlayan ve her biri farklı temalarla hazırlanan çocuk oyunları, iki hafta boyunca Bornova Belediyesi'ne ait merkezlerde ücretsiz olarak sahnelendi.

Yarıyıl tatili süresince sahnelenen tiyatro oyunlarıyla çocuklar keyifli vakit geçirirken; paylaşma, doğa sevgisi, sağlıklı yaşam, barış ve sevgi gibi değerleri de eğlenerek öğrenme fırsatı buldu. Salonları dolduran minik izleyiciler, oyunlara büyük ilgi gösterdi.

Bornova'nın dört bir yanında çocuk tiyatrosu

Tatil boyunca sahnelenen oyunlar ve oynandıkları merkezler şöyle oldu:

-Mutluluk Ormanı - Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi

-Rüzgarla Konuşan Çocuk - Naldöken Kültür Merkezi-

-Vitamin Krallığı - Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Sosyal Tesisleri

-Sevgi Çiftliği - Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi

-Kuyruklu Kahramanlar - Altındağ Atatürk STK Yerleşkesi

-Yaşasın Barış - Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi

Başkan Eşki: "Çocukların gülüşü en güzel tatil hatırası"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yarıyıl tatilinde çocukları sanatla buluşturmanın önemine dikkati çekerek, "Çocuklarımızın tatilde hem eğlenmesini hem de sanatla büyümesini çok önemsiyoruz. Tiyatro, hayal gücünü ve empatiyi güçlendiren en değerli alanlardan biri. Bornova'da her çocuğun sanata eşit erişimini sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.