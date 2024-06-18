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Bornova'da Yaz Spor Okulu Kayıtları Başlıyor

Bornova Belediyesi’nin yaz dönemi spor okulları için kayıtlar 24 Haziran’da başlayacak. Kurslar, uzman antrenörler eşliğinde yedi branşta 10 tesiste verilecek.

18.06.2024 11:24
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi'nin yaz dönemi spor okulları için kayıtlar 24 Haziran'da başlayacak. Kurslar, uzman antrenörler eşliğinde yedi branşta 10 tesiste verilecek.

1 Temmuz ile 1 Eylül arasında voleybol, basketbol, futbol, jimnastik, taekwondo, masa tenisi ve yüzme olmak üzere yedi branşta eğitim verilecek spor okulları için başvurular 24 Haziran'da başlayacak. İki ay sürecek spor okullarının kayıtları Bornova Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden on-line olarak alınacak.

Eşki: "Spor alışkanlığı kazandırmak istiyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, amaçlarının özellikle çocuklar ve gençlere spor alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirterek, "Sporda ilklerin kenti olan Bornova tesis açısından zengin bir ilçe. Bornova Belediyesi olarak bir yandan mevcut tesislerimizi en verimli şekilde kullanmak, diğer yandan da yeni tesisler açarak mümkün olduğunca daha fazla Bornovalıya spor yapma imkanı sunmak istiyoruz" diye konuştu.

1 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'de sona erecek spor okullarında açılacak branşlar, yaş grupları ve kullanılacak tesisler şöyle:

Futbol (2010-2017) - Bornova Şehir Stadı, Büyükpark Halı Saha, Çamdibi Atatürk Parkı Halı Saha

Voleybol (2009-2015) - Işıkkent Muhammet Yıldız Spor Tesisleri

Kadın Basketbol (2010-2016) - Atatürk Spor Kompleksi

Erkek Basketbol (2010-2016) - Atatürk Spor Kompleksi

Jimnastik (2017-2019) - Bornova Spor Salonu

Taekwondo (2009-2016) - Pınarbaşı Spor Salonu

Masa Tenisi (2009-2018) - Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri

Yüzme (2007-2015) - Işıkkent Muhammet Yıldız Spor Tesisleri ve Çamdibi Yüzme Havuzu

Kaynak: ANKA

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