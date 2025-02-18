Bornova\'daki Pazar Yeri Kavgasında 6 Yaralı, 3 Tutuklama

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İZMİR'in Bornova ilçesinde pazarcı 2 grup arasında çıkan, 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

Olay, 9 Şubat akşamı Bornova'daki Çamdibi Kapalı Pazar Yeri'nde meydana geldi. Pazarcı iki grup arasında iddiaya göre yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tabanca ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.A. (31), Y.A. (44), M.A. (41), A.B. (30), K.B. (33) ve F.V. (48) yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2 ŞÜPHELİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kavga güvenlik kamerasına yansırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 9 şüpheli, tespit edildi. Şüphelilerden 7'si tedavileri ve polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.