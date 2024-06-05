Bornova Kısa Film Günleri Bahar Gösterimi Yapıldı - Son Dakika
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Bornova Kısa Film Günleri Bahar Gösterimi Yapıldı

Bornova Belediyesi Film Ofisi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri, Bahar Gösterimi ile sinemaseverleri ağırladı. Etkinlikte, Türkiye, Almanya, Avustralya, Fransa, Ukrayna, İspanya ve İran yapımı toplam 10 kısa film, Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. Bornova Kısa Film Günleri, yerel ve uluslararası düzeyde sinemaseverleri bir araya getirirken, sinema kültürünü yaygınlaştırma hedefiyle gerçekleştirilen Bahar Gösterimleri de büyük ilgi gördü.

05.06.2024 11:59  Güncelleme: 12:38
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi Film Ofisi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri, Bahar Gösterimi ile sinemaseverleri ağırladı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Amacımız, insanlara sinema sanatını sevdirmek ve geleceğin sinemacılarını yetiştirmek" dedi.

Etkinlikte, Türkiye, Almanya, Avustralya, Fransa, Ukrayna, İspanya ve İran yapımı toplam 10 kısa film, Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. Gösterimlerde kurmaca, belgesel ve animasyon türlerinde çeşitli filmler yer aldı. Bornova Kısa Film Günleri, yerel ve uluslararası düzeyde sinemaseverleri bir araya getirirken, sinema kültürünü yaygınlaştırma hedefiyle gerçekleştirilen Bahar Gösterimleri de büyük ilgi gördü.

Etkinliğin önemli anlarından biri de "Cevizin Altında" belgeselinin yönetmeni Begüm Aksoy ile gerçekleştirilen söyleşi oldu. Aksoy, belgeselinin yapım sürecini ve içeriğini katılımcılarla paylaşarak izleyicilere farklı bir perspektif sundu.

"Geleceğin sinemacılarını yetiştiriyoruz"

Bornova Belediyesi Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi Film Ofisi'nin 2011 yılından beri sinema sektörüne birçok yetenek kazandırdığını hatırlatarak, "Yapım desteği verdiğimiz birçok film uluslararası festivallerde ödül kazandı. Düzenlediğimiz festival kısa sürede büyük ilgi görmeye başladı. Katılımcı sayısı her geçen yıl artıyor. Amacımız, insanlara sinema sanatını sevdirmek ve geleceğin sinemacılarını yetiştirmek" dedi.

Kaynak: ANKA

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