Bornova'da Muhtarlar Akademisi'yle Üniversite Destekli Eğitim

Bornova Belediyesi, Bornova Kaymakamlığı, Yaşar Üniversitesi ve Bornova Muhtarlar Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen Bornova Muhtarlar Akademisi, eğitim programlarına devam ediyor. Türkiye'de sayılı örnekler arasında yer alan akademinin son durağı Yaşar Üniversitesi oldu.

Yaşar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mert Seven tarafından verilen Temel Bilgisayar ve İnternet Kullanımı eğitimi, üniversitenin bilgisayar dersliğinde uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Muhtarlar, dijital araçların kamu hizmetlerinde daha etkin kullanımı konusunda bilgi edindi.

Muhtarlardan akademiye ortak teşekkür

Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çiçekliköy Mahalle Muhtarı Zeki Güler, Muhtarlar Akademisi'nin dördüncü dersini gerçekleştirdiklerini belirterek, daha önce diksiyon, hitabet, toplantı yönetimi gibi alanlarda önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi. Güler, projeye katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti.

Eğitimler nitelikli hizmete dönüşüyor

Muhtarlar, akademi sayesinde iletişim becerilerini güçlendirdiklerini, eksik kaldıkları alanları tamamladıklarını ve aldıkları eğitimleri mahallelerinde daha nitelikli hizmete dönüştüreceklerini ifade etti. Üniversite ortamında eğitim almanın motivasyonlarını artırdığı da vurgulandı.

Vatandaşların ilk başvurduğu kapı olan muhtarlıkların güçlü iletişim ve doğru yönlendirme sorumluluğu taşıdığına dikkati çeken muhtarlar, teknolojiyi etkin kullanmanın artık bir zorunluluk olduğunu belirtti. Eğitimlerin, devlet ile vatandaş arasındaki bağı daha da güçlendireceği ifade edildi.

"Güçlü muhtar, güçlü mahalle demektir"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Muhtarlar Akademisi'nin yerel demokrasiyi güçlendiren çok önemli bir çalışma olduğunu vurguladı. Başkan Eşki, "Muhtarlarımızın bilgiyle, iletişimle ve dijital donanımla güçlenmesi, mahallelerimize doğrudan yansıyor. Güçlü muhtar, güçlü mahalle demektir. Bornova Belediyesi olarak muhtarlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

45 muhtara 6 ay sürecek kapsamlı eğitim

Bornova Muhtarlar Akademisi kapsamında toplam 45 mahalle muhtarına, 6 ay boyunca şu başlıklarda eğitim verilecek:

Dijital Okuryazarlık

Temel Bilgisayar ve İnternet Kullanımı

Etkili Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital İletişim

Online Toplantılar ve Veri Güvenliği

Topluluk Önünde Konuşma, Dinleme ve Not Alma Teknikleri

Etkili Toplantı ve Zaman Yönetimi

Halkla İlişkiler ve Etkili İletişim

Diksiyon, Hitabet ve İkna Kabiliyeti