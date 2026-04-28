Bornova Muhtarlar Akademisi'nden Anlamlı Final

(İZMİR) - Bornova'daki kurumların iş birliğinde yürütülen Bornova Muhtarlar Akademisi kapsamında eğitimlerini tamamlayan muhtarlar için Selçuk'ta motivasyon gezisi düzenlendi. Programda Efes Ören Yeri, Meryem Ana Evi ve Şirince ziyaret edilirken, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Eşki, muhtarların yerel yönetimdeki önemine vurgu yaparak bu tür projelerin iş birliğini güçlendirdiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü hibe desteğiyle; Bornova Kaymakamlığı, Bornova Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ve Bornova Muhtarlar Derneği iş birliğinde yürütülen Bornova İlçesi Muhtarlarına Yönelik Katılımcı/Kapsayıcı Yönetim Anlayışı ve İletişim Eğitimi Projesi (Bornova Muhtarlar Akademisi) başarıyla tamamlandı. Eğitim ve seminer sürecinin ardından, muhtarların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla Selçuk–Efes Ören Yeri, Meryem Ana ve Şirincegezisi düzenlendi.

Program kapsamında muhtarlar, Efes Ören Yeri'nin büyüleyici atmosferini keşfederken, Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti ve Şirince'nin tarihi sokaklarında keyifli anlar yaşadı. İzmir'in kültürel mirasıyla öne çıkan ilçelerinden Selçuk'ta gerçekleştirilen gezi, katılımcılara hem dinlenme hem de yeni anılar biriktirme fırsatı sundu.

Başkanlar muhtarlarla buluştu

Keyifli anlara sahne olan gezide, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve eşi Beste Eşki muhtarlarla yemekte bir araya geldi. Samimi ortamda gerçekleşen buluşma, yerel yöneticiler ile muhtarlar arasındaki iletişimi daha da güçlendirdi.

Başkan Ömer Eşki: "Muhtarlarımız yerel yönetimin temel taşıdır"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Muhtarlarımızın hem bilgiyle donanması hem de motivasyonlarının yüksek olması, vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesini doğrudan etkiliyor. Bu tür projelerle dayanışmamızı ve iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.