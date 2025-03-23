Bornova'nın Başkanından Seçim Mesajı: Haksızlığa Karşı Çıkalım

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oy kullandı. Eşki, "Biz büyük bir inanç ve azimle mücadeleye devam edeceğiz. Yılgınlık yok. Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı çıkalım. Hem parti örgütü hem de vatandaşlar olarak sandıklara gidelim, oy kullanalım" dedi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklara koşan Bornovalılar, demokrasiye sahip çıkmak için oy kullandı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de oyunu eşi Beste Eşki ile birlikte Kazımdirik Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Türkel Minibaş Gençlik Merkezi'nde kullandı. Bornova'nın kırsal mahalleleri de dahil olmak üzere 45 mahallede kurulan sandıkları ziyaret eden Başkan Eşki, vatandaşlarla sohbet etti. Destekleri için teşekkür eden Eşki, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.

"Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı çıkalım"

Başkan Eşki, yaşanan sürecin haksızlıklarla dolu olduğunu vurgulayarak, "Ülkemize ve Ekrem Başkan'a sahip çıkalım. Yılmak, sinmek, çekinmek yok. Sabah 08.00'den beri sandıkları geziyoruz, inanılmaz bir coşku ve yoğun bir katılım var. Hele ki dayanışma sandıkları tıka basa dolmaya başladı. Vatandaşlarımızın inanılmaz bir katkısı var. Herkes Ekrem Başkan'a ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermek ve hukuksuzluğa karşı mücadele için bir araya gelmiş durumda. Biz de büyük bir inanç ve azimle mücadeleye devam edeceğiz. Yılgınlık yok! Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı çıkalım. Hem parti örgütü hem de vatandaşlar olarak sandıklara gidelim, oy kullanalım" dedi.

Bandoyla destek, dayanışmayla mücadele

Bornova'da seçim atmosferini moral dolu bir sürece dönüştürmek amacıyla gezici bando ekipleri mahallelerde dolaşarak marşlar çaldı. Sandık başında buluşan Bornovalılar, hem müzik eşliğinde moral buldu hem de demokrasi mücadelesinde birlik ve beraberlik mesajı verdi.