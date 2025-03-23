Bornova'nın Başkanından Seçim Mesajı: Haksızlığa Karşı Çıkalım - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova'nın Başkanından Seçim Mesajı: Haksızlığa Karşı Çıkalım

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oy kullandı. Vatandaşları sandığa gitmeye ve demokrasiye sahip çıkmaya teşvik etti. Bornovalılar, bando eşliğinde dayanışma içinde oy kullandı.

23.03.2025 18:20  Güncelleme: 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oy kullandı. Eşki, "Biz büyük bir inanç ve azimle mücadeleye devam edeceğiz. Yılgınlık yok. Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı çıkalım. Hem parti örgütü hem de vatandaşlar olarak sandıklara gidelim, oy kullanalım" dedi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklara koşan Bornovalılar, demokrasiye sahip çıkmak için oy kullandı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de oyunu eşi Beste Eşki ile birlikte Kazımdirik Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Türkel Minibaş Gençlik Merkezi'nde kullandı. Bornova'nın kırsal mahalleleri de dahil olmak üzere 45 mahallede kurulan sandıkları ziyaret eden Başkan Eşki, vatandaşlarla sohbet etti. Destekleri için teşekkür eden Eşki, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.

"Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı çıkalım"

Başkan Eşki, yaşanan sürecin haksızlıklarla dolu olduğunu vurgulayarak, "Ülkemize ve Ekrem Başkan'a sahip çıkalım. Yılmak, sinmek, çekinmek yok. Sabah 08.00'den beri sandıkları geziyoruz, inanılmaz bir coşku ve yoğun bir katılım var. Hele ki dayanışma sandıkları tıka basa dolmaya başladı. Vatandaşlarımızın inanılmaz bir katkısı var. Herkes Ekrem Başkan'a ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermek ve hukuksuzluğa karşı mücadele için bir araya gelmiş durumda. Biz de büyük bir inanç ve azimle mücadeleye devam edeceğiz. Yılgınlık yok! Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı çıkalım. Hem parti örgütü hem de vatandaşlar olarak sandıklara gidelim, oy kullanalım" dedi.

Bandoyla destek, dayanışmayla mücadele

Bornova'da seçim atmosferini moral dolu bir sürece dönüştürmek amacıyla gezici bando ekipleri mahallelerde dolaşarak marşlar çaldı. Sandık başında buluşan Bornovalılar, hem müzik eşliğinde moral buldu hem de demokrasi mücadelesinde birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Demokrasi, Ömer Eşki, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'nın Başkanından Seçim Mesajı: Haksızlığa Karşı Çıkalım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı

08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:40 Rize’de İmamoğlu’na destek yürüyüşünde arbede Rize'de İmamoğlu'na destek yürüyüşünde arbede
08:13 Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma
07:48 Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı
07:07 Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
15:51 Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
15:45 Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
15:24 Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
15:21 CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
15:16 DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
15:08 Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
15:02 Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
14:54 Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
14:51 Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2025 10:11:51. #7.12#
SON DAKİKA: Bornova'nın Başkanından Seçim Mesajı: Haksızlığa Karşı Çıkalım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement