Bornova'nın Pazarları Modernleşiyor: Hijyen ve Güvenlik Ön Planda - Son Dakika
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Bornova'nın Pazarları Modernleşiyor: Hijyen ve Güvenlik Ön Planda

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Bornova Belediyesi, pazar yerlerini daha hijyenik ve güvenli hale getirmek amacıyla esnafa logolu önlük ve hijyenik eldiven dağıtıyor. Yeni düzenlemelerle pazar yerlerinde modern alışveriş koşulları sağlanacak.

29.11.2024 10:03  Güncelleme: 10:10
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi'nin ilçedeki pazar yerlerini daha sağlıklı, güvenli ve modern alışveriş alanlarına dönüştürmek amacıyla başlattığı çalışmada, pazar esnafı Bornova Belediyesi logolu önlükler giyecek ve hijyenik eldivenler takacak.

Bornova Belediyesi, ilçedeki pazar yerlerini daha sağlıklı, güvenli ve modern alışveriş alanlarına dönüştürmek amacıyla çalışma başlattı. Yeni düzenlemeyle pazar esnafı, Bornova Belediyesi logolu önlükler giyecek ve hijyenik eldivenler takacak. Etiketlerde ürünlerin sadece kilogram fiyatları yazılacak, pazarın çeşitli noktalarında bağımsız tartılar olacak ve alışveriş sonrası ortaya çıkan atıklar çöp poşetlerinde toplanacak.

Merkez Kapalı Pazar Yeri'nde ilk uygulaması yapılan çalışmada Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, esnafa önlük, eldiven ve çöp poşeti dağıtarak projeyi tanıttı.

"Bornova'nın pazarları Bornovalıya yakışır biçimde hijyenik ve düzenli hale gelecek"

Başkan Ömer Eşki, hem vatandaşlarla hem de esnafla sohbet ederek uygulamayı anlattı. Başkan Eşki, "Bundan sonra pazarlarda esnafımız özel kıyafet giyecek ve hijyenik eldiven takacak. Pazarlarımızı medeni bir şekilde temiz ve düzenli hale getireceğiz. Herkes ürünlerini adil bir şekilde tartacak, etiketlerde yalnızca kilogram fiyatı yer alacak. Bornova'nın pazarları Bornovalıya yakışır biçimde hijyenik ve düzenli hale gelecek" dedi.

Yeni düzenlemeler hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Pazar yerlerinin daha modern ve hijyenik bir görünüme kavuşacağını belirten vatandaşlar, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye teşekkür etti.

Bornova\'nın Pazarları Modernleşiyor: Hijyen ve Güvenlik Ön Planda
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova'nın Pazarları Modernleşiyor: Hijyen ve Güvenlik Ön Planda - Son Dakika

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