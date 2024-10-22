Borrell: Gazze'ye Gözlemci Acessi Şart

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'nin kuzeyindeki durumun "dehşet verici" olduğunu vurgulayarak bunun haklı gerekçesi olamayacağını, durumun kayıt altına alınması için uluslararası gözlemcilere ve medyaya erişim izni verilmesi gerektiğini belirtti.

Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki durumu değerlendirdi.

Durumu "dehşet verici" olarak tanımlayan Borrell, "İnsan eliyle ortaya çıkarılan kıtlık ve zorla yerinden edilmeden kaynaklanan insan acısının haklı gerekçesi olamaz." ifadesini kullandı.

AB Yüksek Temsilcisi, bölgeye insani yardımların ulaştırılması ve yerinden edilenlerin güvenli geçişine olanak sağlamak amacıyla derhal ateşkes talebini yineledi.

"Uluslararası gözlemcilere ve medyaya erişim izni verilmeli." çağrısında bulunan Borrell, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik saldırıları da kınadı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 sonrası Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen UNRWA çalışanı sayısının, 18 Ekim itibarıyla 231'e yükseldiği bildirilmişti.