Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Zhang Zuo Zorlu PSM'de buluştu - Son Dakika
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Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Zhang Zuo Zorlu PSM'de buluştu

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Zhang Zuo Zorlu PSM\'de buluştu

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ve Çin asıllı Amerikalı piyanist Zhang Zuo, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu. Konser öncesinde BİFO'nun şefi Nisan Ak ile yapılan söyleşide, kadın bestecilere dikkat çekildi ve 2023-2024 sezonunun kapanış konserinde Avrupa'nın müzik tarihinden eserler seslendirildi.

09.05.2024 23:49
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Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ve Çin asıllı Amerikalı piyanist Zhang Zuo (Zee Zee), Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Etkinlikten önce BİFO'nun şefi Nisan Ak ile Zorlu PSM Meydan Fuaye alanında müzisyen Aydın Büke ve yazar Serhan Bali'nin moderatörlüğünde konser üzerine söyleşi gerçekleştirildi.

Orkestra Şefi Ak, 10 senedir ABD'de yaşadığını ancak bir İstanbullu olarak BİFO'nun hayatında yerinin büyük olduğunu belirterek, "Bir gün BİFO'yu yöneteceğimi düşünmemiştim. Ben çok duygusalım şu an. İki tane kadın bestecinin Türkiye prömiyerini yapacağız bugün. Bu isimler, Louise Farrenc ve Emilie Mayer. İkisi de Beethoven'ın bestelerini çalışmışlar." ifadelerini kullandı.

Özellikle kadın bestecilere dikkat çekmek istediğini kaydeden sanatçı, "Bu iki kadın besteciyi çok seveceksiniz. Zee Zee ile de 10 senedir tanışıyoruz. O zamandan beri hayranıyım. Dünyayı dolaşıyor ve festivallerde yer alıyor. Sahnede duyguları vermekte usta. Ben orkestra şefi olmak istediğimde hiç kadın şef görmemiştim. Ben 1991 doğumluyum. Çok başka jenerasyondan olmama rağmen bunu eksik gördüm. Genç kızlara ilham olmak istiyorum. Reprezantasyonumu göstermek istiyorum." şeklinde konuştu.

2023-2024 sezonunun kapanış konseri

Söyleşinin ardından gerçekleştirilen 2023-2024 kapanış konserinde BİFO ve Zee Zee, dinleyicilere modernleşmeden önceki Avrupa'nın müzik tarihinden repertuvar sundu.

Yaklaşık iki saat süren konserde Emilie Mayer'den "Faust Uvertürü, op.46", Edvard Grieg'den "Piyano Konçertosu, La minör, op.16", Ludwig Van Beethoven'dan "Egmont Uvertürü, op.84" ve Louise Farrenc'den "Senfoni no.1, Do minör, op.32" eserleri seslendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Zhang Zuo Zorlu PSM'de buluştu - Son Dakika

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