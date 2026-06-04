Bursa'da korkunç cinayet: Çocuğunun gözü önünde eşini bıçakladı - Son Dakika
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Bursa'da korkunç cinayet: Çocuğunun gözü önünde eşini bıçakladı

Bursa\'da korkunç cinayet: Çocuğunun gözü önünde eşini bıçakladı
04.06.2026 14:01  Güncelleme: 14:02
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Bursa'da Zafer Güngür, boşanmak istediğini söyleyen eşi Müjde Güngür'ü 10 yaşındaki oğlunun gözü önünde ekmek bıçağıyla bıçaklayarak öldürdü. Cenaze memleketi Muş'a gönderildi.

BURSA'da Zafer Güngür'ün (31), 10 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdüğü Müjde Güngür'ün (29) cenazesi, memleketi Muş'a gönderildi. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Boşanacağını söyleyip ailesini aradı. Ekmek bıçağıyla bıçakladım, kapıyı çektim, çıktım" dediği belirtildi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'ndeki 6 katlı binada meydana geldi. Tesisatçılık yapan Zafer Güngür ile eşi Müjde Güngür arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken; Zafer Güngür, mutfaktan aldığı bıçakla eşini 10 yaşındaki oğlunun gözü önünde göğsünden bıçakladı. Müjde Güngür, tek bıçak darbesiyle yere yığıldı. Şüpheli kaçarken, sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BIÇAKLA YAKALANDI

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Müjde Güngür'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Müjde Güngür'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Zafer Güngür, kısa süre sonra suç aleti bıçakla yakalandı.

'MUTFAKTAN EKMEK BIÇAĞINI ALDIM'

Emniyetteki ifadesinde bayram tatili için memleketleri Muş'a gittiklerini söyleyen Zafer Güngür'ün, "Muş'tan 3 gün önce geldik. Sabah evde tartıştık. Ben evden çıkacağım sırada benden boşanacağını söyleyip, ailesini telefonla aradı. Tartışmaya başladık. Mutfaktan ekmek bıçağını alıp, bıçakladım. Kapıyı çektim, çıktım. Sonra da yakalandım" dediği bildirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, 2 çocuk annesi Müjde Güngür'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Muş'a gönderildi.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Ekmek, Bursa, Yaşam, Muş, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da korkunç cinayet: Çocuğunun gözü önünde eşini bıçakladı - Son Dakika

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