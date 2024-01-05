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Darıca'da Şefik Karaali Tarafından Vurulan Tülay Dağaşan Toprağa Verildi - Son Dakika
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Darıca'da Şefik Karaali Tarafından Vurulan Tülay Dağaşan Toprağa Verildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sokakta 2 yıl önce boşandığı Şefik Karaali tarafından tabancayla vurulan Tülay Dağaşan için Gebze'nin Abdi İpekçi Mahallesi Fatih Orta Camii'nde cenaze namazı kılındı. Dağaşan'ın cenazesi, namazın ardından Balçık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Dağaşan'ın yakınları, akrabaları ve ailesi katıldı.

Darıca\'da Şefik Karaali Tarafından Vurulan Tülay Dağaşan Toprağa Verildi
05.01.2024 - 16:50,
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TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sokakta 2 yıl önce boşandığı Şefik Karaali tarafından tabancayla vurulan Tülay Dağaşan için Gebze'nin Abdi İpekçi Mahallesi Fatih Orta Camii'nde ikindide cenaze namazı kılındı. Dağaşan'ın cenazesi, namazın ardından Balçık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Dağaşan'ın yakınları, akrabaları ve ailesi katıldı.

Erol POLAT/KOCAELİ,

Kaynak: DHA
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Kocaeli, Fatih, Gebze, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Darıca'da Şefik Karaali Tarafından Vurulan Tülay Dağaşan Toprağa Verildi - Son Dakika
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