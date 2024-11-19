Boşanma Aşamasındaki Baba, Çocuklarının Boğazına Bıçak Dayadı - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Baba, Çocuklarının Boğazına Bıçak Dayadı

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi ile tartışan baba, görüntülü telefon görüşmesi sırasında çocuklarının boğazına bıçak dayayıp tehdit etti. Olayla ilgili baba gözaltına alındı ve çocuklar devlet korumasına alındı.

19.11.2024 13:58
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1)ÇOCUKLARININ BOĞAZINA BIÇAK DAYAYAN BABA: GÖRÜNTÜLER ESKİ

İZMİR'de boşanma aşamasındaki eşi Fatma A.'yı (26) telefonla görüntülü arayarak çocukları Y.C.A. (7) ve B.A.'nın (3) boğazına bıçak dayadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Şiyar A. (32), adliyeye sevk edildi. Şiyar A., polisteki ifadesinde, "Görüntüler eski" dedi.

Olay, dün öğle saatlerinde Karabağlar ilçesinde meydana geldi. İzmir'de otururken geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma A., 2 çocuğunu eşi Şiyar A.'ya bırakıp, Burdur'a gitti. Şiyar A., eşi Fatma A.'yı görüntülü arayarak yanında kalan çocukları Y.C.A. ve B.A.'nın boğazına bıçak dayayıp, tehdit etti. Anne Fatma A., bunun üzerine emniyete giderek şikayetçi oldu. İhbarla harekete geçen emniyet ve savcılık, baba Şiyar A.'yı Karabağlar ilçesinde gözaltına aldı. Çocuklar devlet korumasına alınırken, Şiyar A., emniyetteki ifadesinde, "Eşimle sorunlar yaşıyoruz, beni terk etti. Çocukları vermek istedim, kabul etmedi. Annemin de desteği ile beraber bakıyoruz. Söz konusu görüntüler eski. Eşimle yaşadığım bir tartışma sonucu yaşandı. Çocuklarımı seviyorum, asla zarar vermem" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şiyar A., bu kez, "Ben yapmadım" dedi.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, İzmir, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasındaki Baba, Çocuklarının Boğazına Bıçak Dayadı - Son Dakika

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