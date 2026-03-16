Boşanma Aşamasındaki Çiftin Trajik Ölümü - Son Dakika
16.03.2026 00:39
Trabzon'da boşanma aşamasındaki Şenol Bostan, eşi İrem Bostan'ı vurduktan sonra intihar etti.

TRABZON'da boşanma aşamasındaki eşi İrem Bostan'ı tabanca ile vuran Şenol Bostan, ardından kendisine ateş açtı. Eve gelen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay akşam saatlerinde Ortahisar ilçesine bağlı Toklu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre boşanma aşamasında olan Şenol Bostan ile eşi İrem Bostan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şenol Bostan, tabancayla önce eşini daha sonra da kendisini vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Bostan çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında can kaybı 826’ya yükseldi İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı 826'ya yükseldi
İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
Kontrolden çıkan otomobil, yıktığı istinat duvarında asılı kaldı Kontrolden çıkan otomobil, yıktığı istinat duvarında asılı kaldı
Emekli başkomiser başından vurulmuş halde bulundu Emekli başkomiser başından vurulmuş halde bulundu
İsrail, Lübnan’da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu İsrail, Lübnan'da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı

23:09
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu’nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu'nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı
22:39
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın’a serum bağlandı
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a serum bağlandı
22:13
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
22:01
Saldırıların ardından Kuzey Irak’ta petrol üretimi durdu
Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu
22:00
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
Advertisement
