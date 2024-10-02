Boşanma Aşamasındaki Eşin Cinayetinde Ceza

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ablasının boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 14 yıl hapse mahkum edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık R.A, maktul Hüseyin Y'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki avukatı Serkan Erdem, sanığın eylemi planlı gerçekleştirdiğini ve bunun için kasten öldürmenin nitelikli halinden cezalandırılması gerektiğini savunarak, "Sanığın silah tedarikine girdiği sabittir, silahı ateşe hazır halde tutmuştur. Tanıklar olay yerine bıçak görmemiştir, bıçaklar mutfakta bulunmuştur. Sanık indirim almak için bıçak kurgusu uydurmuştur. Sanığa indirim uygulanmamasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini beyan eden sanık R.A, olay günü kendisini korumak amacıyla hareket ettiğini öne sürerek, "Keşke bu olay yaşanmasaydı. Keşke o gün oraya gitmeseydim. Kendi hayatımı kurmaya çalışan bir insanım. Malulen emekli olma ihtimalim vardı, iş bulmuştum. Ablam da yanıma gelecekti." diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum ettiği R.A'nın cezasını, sanığın "eylemini maktulden kaynaklanan haksız saldırıya karşı gerçekleştirdiği" gerekçesiyle takdiri indirim uygulayarak 12 yıl hapse çevirdi.

Mahkeme ayrıca sanığı "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Yenişehir Mahallesi Ahmet Ziya Sokak'ta 2 Eylül 2023'te R.A. ile ablasının boşanma aşamasındaki eşi Hüseyin Y. arasında tartışma çıkmıştı. R.A'nın tabancayla ateş etmesi sonucu yaralanan eniştesi, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.