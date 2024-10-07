Boşanma Aşamasındaki Eşine Darbeden Koca Gözaltında

Silivri'de boşanma aşamasındaki eşini darbeden zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Ekim'de Fatih Mahallesi'nde B.K'nin boşanma aşamasında olduğu karısını darbettiği iddiasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, B.K'nin sahilde buluştuğu eşi S.K'yi aralarında çıkan tartışma sırasında darbettiğini belirledi.
Polis, olaya ilişkin şüpheli kocayı Esenyurt'ta yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından B.K, "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.
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