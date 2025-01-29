Boşanma Aşamasındaki Eşine Tehdit: Yargılama Başladı

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İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayayan ve hakkında "kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ş.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık, savunmasında, yaşanan olaylardan pişman olduğunu söyledi.

Öfkesine yenik düştüğünü belirten sanık, eşinin kendisini aldattığını ileri sürdü.

Söz alan mağdur çocuğun avukatı Nevraz Zeliha Sığın, sanığın çocuklarına karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediğini ileri sürerek, mahkemeye görevsizlik talebinde bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı ise sanığın cezaevinde geçirdiği süreyi göz önünde bulundurup tahliyesi yönünde görüş sundu.

Mütalaanın ardından ara karar açıklandı.

Sanığın tahliyesine karar veren hakim, görevsizlik talebini reddetti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Öte yandan hakim, sanığa, karşısına aynı suçla gelmesi durumunda bu kez tahliye vermeyeceğini, ayrıca çocuklarına düzgün babalık yapmasını ve eşiyle aralarında yaşanan problemlerin hıncını da çocuklardan çıkarmaması yönünde uyarıda bulundu.

Olay

Burdur'da bulunan F.A. (26), İzmir'de yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu kocası Ş.A'nın (32) kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurmuş, şikayet üzerine 18 Kasım 2024'te polis ekiplerinin gözaltına aldığı Ş.A. tutuklanmıştı.

Babanın yanında bulunan çocukların Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındığı açıklanmıştı.

Ş.A. hakkında çocuğu B.A'ya yönelik "kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçundan 6,5 yıl, eşi F.A'ya karşı ise "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 8,5 yıl hapis cezası istemiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kabul edilmişti.