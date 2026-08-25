Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçakla Yaraladı - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçakla Yaraladı

Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçakla Yaraladı
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Serdar B., boşanma aşamasındaki eşi Ş.B.'yi bıçakla yaralayıp, polis noktasına teslim oldu.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde Serdar B., boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi Ş.B.'yi bıçakla yaralayıp, yakındaki kaymakamlığın önünde bulunan polis noktasına giderek teslim oldu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Çuhadar Sokak'ta meydana geldi. Konya'dan Kayseri'ye gelen Serdar B., boşanma aşamasında olduğu eşi Ş.B.'nin arkadaşının evinin önüne gitti. Marketten dönen Ş.B., ile Serdar B. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Serdar B., yanındaki bıçakla Ş.B.'yi yaraladı. Serdar B. daha sonra bıçağı, binanın bahçesine atarak kaçtı. S.B.'nin elindeki poşetteki market ürünlerinin binanın bahçesine döküldüğü görüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ş.B., hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Serdar B. ise olay yerine yaklaşık 200 metre mesafede bulunan Kocasinan Kaymakamlığı'nın polis noktasına giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçakla Yaraladı - Son Dakika

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