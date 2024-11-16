Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Kayınbiraderini Vuran Adam Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Kayınbiraderini Vuran Adam Gözaltına Alındı

Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Kayınbiraderini Vuran Adam Gözaltına Alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderini av tüfeğiyle vurarak öldüren Veysel Gökten gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.

16.11.2024 23:57  Güncelleme: 23:59
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MERSİN'in Silifke ilçesinde Veysel Gökten, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini ve kayınbiraderini av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Veysel Gökten, konuşmak için boşanma aşamasındaki, 3 çocuğunun annesi Ayşe Gökten'in kaldığı kayınbiraderi Resul Gedik'in evine gitti. Gökten, evde çıkan tartışmada eşine ve kayınbiraderine av tüfeğiyle ateş etti. Ayşe Gökten ile Resul Gedik kanlar içinde yere yığılırken, Veysel Gökten olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri Ayşe Gökten ve ağabeyi Resul Gedik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gökten ve Gedik'in cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Veysel Gökten, jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Silifke, Güncel, Mersin, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Kayınbiraderini Vuran Adam Gözaltına Alındı - Son Dakika

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