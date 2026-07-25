Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam Yakalandı

Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam Yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da H.K., boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine K.'yı uyurken öldürdü, kısa sürede yakalandı.

ADANA'da H.K., boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine K.'yı (40) uykusunda yüzünü yastıkla kapatıp tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice Mine K., geçimsizlik nedeniyle bir süre önce eşi H.K.'dan boşanma kararı aldı. Eşinin vazgeçirmek için tüm çabalara rağmen kararından dönmeyen Hatice Mine K., gece saatlerinde uyuduğu sırada H.K.'ın silahlı saldırısına uğradı. İddiaya göre H.K., eşinin yüzünü yastıkla kapattıktan sonra tabancayla başına ateş etti.

Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hatice Mine K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hatice Mine K.'nın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ EŞ 30 DAKİKA SONRA SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli H.K.'yı yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kaçış güzergahını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından H.K., cinayetten yaklaşık 30 dakika sonra saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA

Cinayet, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 ay önce nişanlısıyla birlikte ortadan kayboldu 189 ülkede aranıyor 13 ay önce nişanlısıyla birlikte ortadan kayboldu! 189 ülkede aranıyor
Burcu öğretmene polislerden güzel haber Çalınan tiny house’u bulundu Burcu öğretmene polislerden güzel haber! Çalınan tiny house'u bulundu
Yemen tarihinde bir ilk Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı Yemen tarihinde bir ilk! Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı
Katliam gibi kaza Hurdaya dönen araç bir aileye mezar oldu Katliam gibi kaza! Hurdaya dönen araç bir aileye mezar oldu
Av yolunda feci son Genç sevgililer feci şekilde can verdi Av yolunda feci son! Genç sevgililer feci şekilde can verdi
Venedik’te İtalyan adamın fırlattığı fare, Rus turisti ısırdı Venedik'te İtalyan adamın fırlattığı fare, Rus turisti ısırdı

23:44
Gülistan Doku soruşturmasında Handan Sonel tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında Handan Sonel tutuklandı
23:28
Yemen’in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi
Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi
21:29
Mansur Yavaş’tan Özgür Özel’e tebrik telefonu: CHP’den istifa edecek mi
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu: CHP'den istifa edecek mi?
21:26
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent’in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı
21:18
İmamoğlu, Yeni Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı mı Özgür Özel’den dikkat çeken açıklama
İmamoğlu, Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama
20:00
Ne ABD ne de İsrail İki ülke gizlice İran’ı bombaladı
Ne ABD ne de İsrail! İki ülke gizlice İran'ı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 04:42:40. #7.12#
SON DAKİKA: Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.