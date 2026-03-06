Boşanma Aşamasındaki Kadın Okul Önünde Vuruldu - Son Dakika
Boşanma Aşamasındaki Kadın Okul Önünde Vuruldu

Boşanma Aşamasındaki Kadın Okul Önünde Vuruldu
06.03.2026 13:59
Fatih'te, boşanma aşamasındaki Semiha Deniz okulun önünde eşi Emrah Deniz tarafından vurularak öldürüldü.

FATİH' te boşanma aşamasında olduğu Semiha Deniz'i(33) kızının okulunun önünde silahla vurarak öldürdükten sonra teslim olan Emrah Deniz (40) adliyeye sevk edildi. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Emrah Deniz, eşini korkutmak için çıkardığı silahın yanlışlıkla ateş aldığını söyledi. Deniz'in ifadesinde "Kızımı özlediğim için okulun önüne gitmiştim. Orada Semiha'yı gördüm. Tartıştık, benim telefonla görüntümü çekmeye çalışınca silahımı korkutmak için çıkardım. O sırada ateş aldı" dediği öğrenildi.

Olay Fatih Seyyid Ömer Mahallesi, Hüseyin Kasım Sokak'ta dün meydan geldi. Semiha Deniz sokak ortasında boşanma aşamasında olduğu 14 yıllık eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Saldırgan eş olayın ardından motosikletle kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, şüpheli Emrah Deniz bir süre sonra polise teslim oldu.

2 KEZ ŞİKAYET EDİP UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Soruşturma sonucunda Semiha Deniz'in daha önce 15 ay cezaevinde kalan Emrah Deniz hakkında 'Çocuğun zorla kaçırılması ve alıkonulması' ile 'Huzuru bozma' suçlarından şikayetçi olduğu öğrenildi. Şüpheli hakkında 8 Ocak 2026'ta 2 aylık uzaklaştırma kararı alındığı da öğrenildi.

'ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK YAŞIYORDUK'

Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunda suçunu itiraf eden Deniz'in elindeki silahın yanlışlıkla patladığını iddia ettiği öğrenildi. Aynı zamanda amca çocuğu olan eşiyle 2011 yılında evlendiklerini, 10 ve 14 yaşlarında iki kızlarının olduğunu söyleyen Emrah Deniz ifadesinde, uzun süredir aralarında şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışmalar yaşandığını da belirtti. Daha önceden eşinin kendisini polise şikayet ettiğini de söyleyen Emrah Deniz "8 Ocak 2026 tarihinde mahkeme bana 2 aylık uzaklaştırma kararı vermişti. Semiha'nın ailesi de beni tehdit ediyordu. Bu nedenle yanımda silah taşıyordum" dedi.

'SİLAH BİR ANDA PATLADI'

Cinayet Büro Amirliğinde olay günü yaşananları d anlatan Emrah Deniz'in "Çocuklarımı uzun süredir görmemiştim. Olay günü okulun önünde tesadüfen Semiha ile karşılaştım. Aramızda yine tartışma çıktı. Elindeki telefonla benim videomu çekmeye çalışınca, ben de onu korkutmak için silahımı çektim. İtiş kakış sırasında bir anda silah patladı. O yere düşünce çevredekilerde bağırmaya başlayınca korkup oradan kaçtım" dediği öğrenildi.Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

