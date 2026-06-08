Boşanma Aşamasındaki Kadına Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Kadına Silahlı Saldırı

08.06.2026 11:57
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Ahmet Yıldız, boşanma aşamasındaki eşi Tuğçe Yıldız'ı tabancayla vurdu. Yargı süreci başlatıldı.

BURSA'da boşanma aşamasındaki eşi Tuğçe Yıldız'ı (27) tabancayla vurarak ağır yaralayan Ahmet Yıldız (31), tutuklu yargılandığı davada, "Arkadaşımın paraya ihtiyacı vardı. Ruhsatsız silahını satmak için ondan aldım. O gün de silah yanımdaydı, eşimin susması için silahı çıkarttığımda silah patladı" dedi.

Olay, 11 Ocak'ta saat 13.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın üst katındaki dairede meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Ahmet Yıldız ile Tuğçe Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Yıldız, üzerindeki tabancayla eşine ateş etti. Tuğçe Yıldız, göğsüne ve karnına isabet eden mermilerle yere yığıldı, şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAYDAN ÖNCE SANAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Olayın ardından polis merkezine gidip teslim olan Ahmet Yıldız'ın, ifadesinde, eşini, kendisini birçok kez aldattığını öne sürüp vurduğunu söylediği bildirildi. Yıldız'ın ayrıca olaydan önce sanal medya hesabından, "Bilip, bilmeden üzdüğüm kim varsa kusura bakmasın. Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı" paylaşımı yaptığı görüldü. Ahmet Yıldız, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Göğsünden, karnından ve bileğinden vurulup ağır yaralanan ve 28 gün yoğun bakımda kalan Tuğçe Yıldız, 2 ay 5 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

'EVLENMEK ZORUNDA KALDIM'

Tutuklu sanık Ahmet Yıldız'ın, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Bursa 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ifade veren 1 çocuk annesi Tuğçe Yıldız, bir sene önce eşini terk edip babasının evine döndüğünü, olaydan bir ay önce ise 6 yaşındaki kızı N.Y.'yi düşünerek evine dönüp, eşiyle barıştığını belirtti. Teyzesinin oğlu olan Ahmet Yıldız ile 14 yaşındayken kendisine istismarda bulunduğu için evlenmek zorunda kaldığını, daha önce de eşinden şiddet gördüğünü ve hamileyken darbedildiği için kızının 5 aylık dünyaya geldiğini de söyleyen Yıldız, olay anını başına aldığı darbe nedeniyle hatırlamadığını belirterek, "Beni sürekli aldatıyordu. Evde de sürekli tartışma yaşıyorduk. Bana tecavüz ettiği için evlenmek zorunda kaldım. Sürekli para yüzünden tartışıyoruz. Sonuna kadar şikayetçiyim" diye konuştu.

SİLAHI SATMAK İÇİN EMANET ALMIŞ

Tutuklu sanık Ahmet Yıldız ise savunmasında, tartıştığı eşini korkutup susturmak için silahı montunun cebinden çıkarttığında patladığını iddia ederek, "Arkadaşımın paraya ihtiyacı vardı. Ruhsatsız silahını satmak için ondan aldım. O gün de silah yanımdaydı, eşimin susması için silahı çıkarttığımda silah patladı" ifadelerini kullandı.

'EŞİNİ VURACAĞI AKLIMA BİLE GELMEDİ'

Yıldız'ın satmak için silahını aldığını söylediği ve olayın ardından 'Silah ticareti' suçundan tutuklanan U.K. ise olayla ilgisi olmadığını belirtip, beraatini isteyerek, "Paraya sıkıştığım için Ahmet benim silahımı satacağını söyledi. Ben de arkadaşlarına göstermesi için silahı verdim. Eşini vuracağı aklıma bile gelmezdi. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, silahın sahibi U.K.'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Kadın, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasındaki Kadına Silahlı Saldırı - Son Dakika

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