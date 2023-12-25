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Boşanma aşamasındaki kadını bıçaklayarak öldüren adam: Öldürme kastım yoktu, pişmanım - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki kadını bıçaklayarak öldüren adam: Öldürme kastım yoktu, pişmanım

Antalya'da boşanma aşamasında olan Ceylan Sümer'i bıçaklayarak öldüren Metin Sümer, olayın ardından pişman olduğunu söyledi. Metin Sümer'in tutuklandığı olayda, çiftin çocukları koruma altına alındı. Metin Sümer'in yargılanması için iddianame hazırlandı ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

25.12.2023 - 21:22,
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ANTALYA'da boşanma aşamasında olduğu Ceylan Sümer'i (30) 9 bıçak darbesiyle öldüren Metin Sümer (32), Kaç kez bıçakla neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım dedi.

Olay, 20 Mayıs'ta saat 16.30 sıralarında Şelale Mahallesi 7444 Sokak'taki 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı verilen Metin Sümer, bir süre sonra barıştığı eşi Ceylan Sümer'i, bir tartışmanın ardından ekmek bıçağı ile defalarca bıçakladı. Evdeki çocuklar balkona kaçıp yardım isterken, Metin Sümer yakınlarını arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi. İhbarla gelen ekipler, Ceylan Sümer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Metin Sümer olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Çiftin 4, 5, 7 ve 11 yaşındaki çocukları koruma altına alınırken, Ceylan Sümer'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sümer'in sırtından 8, boğazından 1 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Metin Sümer, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ayrıca Ceylan Sümer'in 2022 yılı Kasım ayında eşi Metin Sümer'e boşanma davası açtığı öğrenildi.

'EŞİ KASTEN ÖLDÜRME' SUÇU

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Metin Sümer'in, ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi. İlk duruşmaya, tutuklu sanık Metin Sümer'in yanı sıra, taraf avukatları ve Ceylan Sümer'in akrabaları katıldı. Savunmasını yapan Sümer, olayın aldatma ve kıskançlık nedeniyle olduğunu iddia etti. Eşi Ceylan Sümer'in kendisini aldattığını öne süren Metin Sümer, Ceylan'ın babasını ve ablasını arayarak 'Kızınızın alın' dedim. O sırada Ceylan ile tartıştık. Ceylan bıçak alıp üzerime doğru geldi. Vurdum ve yere düştü. Bıçağı yerden aldım. O an kendimi kaybettim, hatırlamıyorum. Kaç kez bıçakla vurduğumu ve neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım dedi.

ÇOCUKLARININ İFADESİNİ KABUL ETMEDİ

Duruşma savcısı, çocuklarının ifadesini hatırlatması üzerine sanık Metin Sümer, Eşimin yere düşünce bayıldığını ve benim de yanımda taşıdığım bıçağı çıkararak onu bıçakladığım yönündeki ifadeleri kabul etmiyorum. Ben eşime vurup yere düşmeden önce eşim boğazına süpürgenin kablosunu dolayarak bayılma numarası yapmıştır. Pişmanım çocuklarımın ifadesini kabul etmiyorum diye konuştu. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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HABER Aslı DURANANTALYA, (DHA)-

Boşanma aşamasındaki kadını bıçaklayarak öldüren adam: Öldürme kastım yoktu, pişmanım
Kaynak: DHA
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Antalya, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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